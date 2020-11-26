التطبيع: إقلاع أول رحلة طيران تجارية من دبي إلى تل أبيب ونتنياهو يستقبلها

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انطلقت اليوم أول رحلة تجارية بين مطاري دبي في دولة الإمارات، ومطار تل أبيب في إسرائيل، بعد تطبيع العلاقات بين الدولتين في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مراسم الترحيب بالرحلة الأولى لشركة الطيران "فلاي دبي".

وكتب أوفير غيندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، في تغريدة على تويتر: "سيحضر رئيس الوزراء نتنياهو صباح اليوم حفل الترحيب، بأول رحلة طيران تجارية تابعة لشركة فلاي دبي ستصل مطار بن غوريون الدولي".

وستقوم شركة الطيران الإماراتية ذات التكلفة المنخفضة برحلتين يوميا إلى تل أبيب. بينما من المقرر أن تطلق شركتا طيران إسرائيليتان خدماتهما التجارية، بين تل أبيب ودبي الشهر المقبل.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، مرسوما يلغي قانونا صدر عام 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية حينها إن هذه الخطوة، التي جاءت بعد الإعلان عن معاهدة سلام بين البلدين في وقت سابق، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع إسرائيل.

وبموجب المرسوم يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.

كما يسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والاتجار بها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وصلت أولى الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وفي نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، هبطت أولى رحلات الطيران التجاري من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة في خطوة رئيسية على صعيد تطبيع العلاقات بين البلدين بعد الإعلان عن اتفاق سلام بينهما.

وكانت إحدى طائرات شركة إل عال الإسرائيلية قد انطلقت صباح اليوم الاثنين في رحلة مدتها ثلاث ساعات، حاملة وفدا يضم مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة.

ولدى هبوط الطائرة في أبوظبي، وصف كوشنر الاتفاق بين البلدين بأنه "إنجاز تاريخي"، قائلا إنه "شرف عظيم" أن يكون بين مستقلّي أول رحلة جوية بين البلدين.

وقال كوشنر حينها: "ما حدث هنا هو أن ثلاثة قادة عظماء اجتمعوا وبدأوا كتابة سيناريو جديد للشرق الأوسط. وقرروا ألا يكون المستقبل رهين الماضي".

وأُعلن بشكل مفاجئ يوم 13 من أغسطس/آب الجاري عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية.

وبينما لاقت الخطوة ترحيبا من معظم أطراف المجتمع الدولي، قوبل اعتراف الإمارات بإسرائيل دونما تسوية لمسألة قيام دولة فلسطينية بإدانة من الفلسطينيين الذين اعتبروا الخطوة خيانة لقضيتهم.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تدشين المزيد من العلاقات التجارية بين البلدين.

يذكر أن الإمارات كانت ثالث دولة عربية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد مصر والأردن.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 13 أغسطس/ آب عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.

وفي مايو/ آيار من العام الحالي، أقلعت أول طائرة تابعة لطيران الاتحاد من أبوظبي إلى تل أبيب لتوصيل مساعدات للفلسطينيين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكانت هذه أول رحلة إماراتية إلى إسرائيل.

كما وافقت السعودية في وقت سابق على السماح لرحلات الطيران العادية بين إسرائيل والإمارات بالمرور عبر أجوائها.

وينهي هذا القرار السعودي حظرا كانت تفرضه المملكة على رحلات جميع الطائرات الإسرائيلية تقريبا في أجوائها.

وكان الاستثناء الوحيد هو سماحها في عام 2018 للخطوط الجوية الهندية بالطيران فوق أجوائها في رحلاتها إلى تل أبيب.