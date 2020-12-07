الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان يوقع اتفاقية استثمار مع نادي بيتار القدس الإسرائيلي

صدر الصورة، Getty Images

وقع الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي، اتفاقية استثمارية مع نادي بيتار القدس اليميني الإسرائيلي.

وبموجب الاتفاق يستحوذ الشيخ حمد بن خليفة على 50 في المئة من ملكية النادي على أن يكون مشاركا في مجلس إدارته.

ويعتبر نادي بيتار أحد أندية كرة القدم الإسرائيلية المعروفة بمواقفها المتشددة ضد العرب والفلسطينيين، ولا يوجد بين صفوفه أي لاعب عربي.

ويلعب النادي في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم.

وتأتي عملية الشراء وسط موجة من الصفقات التجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بعد تحركهما لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي إعلان نُشر على موقعه على الإنترنت، قال نادي بيتار القدس إن شراء الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان تضمن أيضًا التزامًا باستثمار أكثر من 300 مليون شيكل (92.18 مليون دولار) في النادي على مدى السنوات العشر المقبلة.

ونقل إعلان النادي يوم الاثنين عن الشيخ حمد قوله: "أنا سعيد لكوني شريكًا في مثل هذا النادي الذي سمعت عنه كثيرًا وفي هذه المدينة العظيمة، عاصمة إسرائيل وواحدة من أقدس مدن العالم".

وتعد الإشارة إلى القدس كعاصمة إسرائيل مهمة بالنظر إلى مكانة المدينة كواحدة من القضايا الجوهرية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمتها، وهو الموقف الذي تدعمه الولايات المتحدة، ولكن لا تعترف به معظم الدول. ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأعلنت الإمارات، عقب اتفاقها لإقامة علاقات مع إسرائيل، أنها ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.