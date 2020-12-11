سليم عياش: 5 أحكام بالسجن مدى الحياة تطاله بتهمة قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري

صدر الصورة، Special Tribunal for Lebanon التعليق على الصورة، حكم على سليم عياش غيابيا حيث لا يزال مكان وجوده مجهولا

قضت محكمة الجنايات الدولية بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على، سليم عياش، العضو في جماعة حزب الله بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقد أدين عياش في وقت سابق من هذا العام بالتورط في الاغتيال.

وقال قضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي -هولندا- إن عياش لعب دورا مركزيا في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأودى بحياة الحريري.

وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين حوكموا غيابيا.