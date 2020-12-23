فيروس كورونا: مصر وتونس تلغيان احتفالات رأس السنة والمغرب يفرض حظر تجول وبدء التطعيم في الإمارات

صدر الصورة، Getty Images

في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية، اتخذت حكومات قرارات احترازية تهدف إلى الحد من تفشي الفيروس، منها منع احتفالات رأس السنة الميلادية، وتمديد حظر التجول.

مصر

قررت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية لهذا العام مع تصاعد ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري.

وشدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي ركز على جهود السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد، على أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار الفيروس "بمنتهى الحزم".

وقللت وزيرة الصحة هالة زايد من خطورة السلالة الجديدة للفيروس مؤكدة أنه "لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو إنتشار الفيروس".

وأضافت إنه سيجري تخصيص موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح بالمجان، وسيتم تخصص مركزين للتلقيح بكل محافظة مصرية، وسيكون التسجيل أولا للعاملين في القطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة.

ولم تحدد زايد نوع اللقاح الذي ستستخدمه مصر، ولكن تصريحاتها في السابق كانت تتعلق باللقاح الصيني من إنتاج شركة سينوفارم، الذي وصلت لمصر أولى شحناته قبل نحو عشرة أيام من الإمارات.

وسجلت مصر الثلاثاء أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ 4 شهور بتسجيل 37 حالة وفاة، فضلا عن 788 حالة إصابة جديدة ترفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ فبراير/شباط الماضي إلى 127061، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة نتيجة الإصابة بالفيروس 7167 حالة وفاة.

تونس

قررت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا حظر جميع التجمعات والتظاهرات، بما في ذلك احتفالات رأس السنة الميلادية، وفقا لما أعلنه وزير الصحة، فوزي مهدي، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء.

وقال مهدي، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة: "قررت اللجنة مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول حتى يوم 15 يناير/كانون الثاني 2021".

صدر الصورة، Getty Images

وأضاف أنه تقرر استمرار حظر التجول ومنع التنقل بين الجهات إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، ومنع كل التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة.

وكانت الحكومة التونسية قد مددت في السادس من ديسمبر/كانون الأول حظر التجول الليلي الجزئي حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وسجلت تونس حتى الآن إجمالي عدد إصابات بلغ 123 ألفا 323 حالة إصابة فضلا عن 4237 حالة وفاة.

المغرب

قررت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس.

ويستمر حظر التجول من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة، فضلا عن منع الحفلات والتجمعات العامة والخاصة وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر ابتداء من الثامنة مساء.

صدر الصورة، Getty Images

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بإغلاق المطاعم بشكل كلي لثلاثة أسابيع في مدينتي الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأكادير السياحيتين، وهي فترة تعد ذات أهمية خاصة بالنسبة للمطاعم والملاهي الليلية التي تنشط عادة في احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكان المغرب قد سجل إجمالي عدد إصابات بلغ 420 ألفا و 648 حالة فضلا عن 7030 حالة وفاة.

الكويت

تبدأ الكويت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا يوم الخميس، مع إعطاء أولوية لكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

وقال وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، إن كميات من اللقاحات ستصل إلى البلاد على فترات ولمدة سنة كاملة.

وكانت الشحنة الأولى من لقاح "فايز" المضاد للفيروس قد وصلت إلى البلاد، وقال الوزير إن عملية تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم كوفيد-19 تنقسم إلى أربع مراحل.

وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قوات الأمن في مطار الشيخ سعد العبدالله في الكويت

وأضاف أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح على موقع التسجيل الالكتروني بلغ 73 ألف و700 شخص، مشيرا إلى أن الإقبال على التسجيل في تزايد مستمر.

وكانت الكويت قد سجلت حتى الآن إجمالي عدد إصابات بلغ 148 ألفا و507 حالات إصابة فضلا عن 923 حالة وفاة.

الإمارات

بدأت الإمارات حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد الفيروس بلقاح "فايزر" اعتبارا من اليوم الأربعاء، بينما أكدت أبوظبي العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم أمس الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح "بيونتيك" من شركة "فايزر" ضد الفيروس، والذي يعد ثاني لقاح يجري تسجيله واعتماده في الإمارات.

وكانت الإمارات قد سجلت حتى الآن إجمالي عدد إصابات بلغ 197 ألفا و124 حالة، فضلا عن 645 حالة وفاة.

العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن توقيع اتفاق مع شركة فايزر بغية استيراد لقاح فيروس كورونا.

وقال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق الأسبوع الجاري: "العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون من لقاح فيروس كورونا سيصل مطلع العام المقبل".

صدر الصورة، Getty Images

وأضاف أن "التوقيع مع فايزر لا ينهي التزامات العراق مع كوفاكس"، وقال إن التعاقد على اللقاح مع فايزر "سيكون كوجبة أولى".