فيروس كورونا: السعودية تسجل أكثر من 500 ألف يرغبون في أخذ اللقاح، وبدء التطعيم في الكويت وقطر، والأردن "خال" من السلالة الجديدة

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حصل أكثر من 2,7 مليون شخص حول العالم على لقاح ضد فيروس كورونا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب الوكالة الأمريكية، نجح لقاحَا فايزر-بيونتك، ومودرنا في تقليل معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا بنسبة95 في المئة في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.

وفي السعودية سجّلت السلطات الصحية حتى أمس الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص يرغب في التطعيم باللقاح المعتمد ضد كورونا.

وحدّدت السلطات الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح بمن هم فوق 65 عاماً وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بين آخرين.

وأعلنت المملكة اليوم الخميس تسجيل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بـكورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا المسجلة في المملكة حتى الآن 6159. بينما سجلت المملكة 189 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات 361725.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أمس الأربعاء أنها لم ترصد سلالات جديدة لفيروس كورونا في المملكة.

وفي الكويت، أعلنت السلطات انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا اليوم الخميس. وتلقى رئيس مجلس الوزراء أول جرعة من لقاح فايزر-بيونتك.

وتعطي السلطات الأولوية في تلقي اللقاح لـكبار السن، والعاملين في المجال الطبي.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن كميات من اللقاحات ستصل إلى البلاد على فترات ولمدة عام تستمر فيه حملة التطعيم.

وقالت الوزارة إن أي متلق للّقاح ممن حصلوا على الجرعة الأولى لن يُسمح له بالسفر حتى لو فُتحت الأجواء إلا بعد تلقّي الجرعة الثانية من اللقاح.

وفي الأردن، أعلنت السلطات الصحية قدرة أجهزة الفحص المستخدمة في المملكة على اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأكدت الصحة الأردنية أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتعامل مع السلالة الجديدة من الفيروس تتوافق مع الإجراءات التي اعتُمدت دوليا.

وأوقفت المملكة الهاشمية، بين عدد من الدول، الرحلات الجوية مع بريطانيا، كما أغلقت السفر أمام الوافدين منها احترازيا لمدة أسبوعين، فضلا عن مطالبتهم بتقديم فحوصات، وبالإقامة في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وبلغ عدد إصابات كورونا في الأردن حتى الآن 272797، بينما بلغ عدد الوفيات المسجلة جراء الإصابة بكورونا في المملكة 3545.

وفي قطر، أعلنت السلطات أمس الأربعاء بدء المرحلة الأولى من حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى مئات الأشخاص في قطر لقاح التطعيم ضد كورونا في اليوم الأول من الحملة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وسجلت السلطات الصحية القطرية اليوم الخميس 157 إصابة جديدة بـكورونا ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجل حتى الآن 142605 إصابات. بينما بلغ عدد وفيات كورونا المسجل حتى الآن 240.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء دخول البلاد رسميا في الموجة الثانية من فيروس كورونا، بتسجيل 911 إصابة جديدة، ليصل إجمالي إصابات كورونا 127 ألفا، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات المسجلة سبعة آلاف.

وقررت السلطات المصرية إلغاء احتفالات رأس السنة لهذا العام، مع التصاعد الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات المسجلة بـكورونا في البلاد.

وأعلنت مصر تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح بالمجان.