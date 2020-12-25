ارتطام سفينة شحن "بلغم زرعه الحوثيون" في البحر الأحمر

صدر الصورة، Aramco التعليق على الصورة، ناقلة نفط راسية في أحد موانئ السعودية (أرشيف)

قالت السلطات السعودية إن سفينة شحن تجارية تعرضت لأضرار بعدما اصطدمت بلغم في البحر الأحمر زرعه الحوثيون.

وذكر التلفزيون الرسمي في السعودية أن الأضرار في جسم السفينة الخارجي بسيطة، مشيرا إلى عدم وجود خسائر في الأرواح.

والحادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث الأمنية المرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ففي الرابع عشر من الشهر الجاري، تعرضت ناقلة نفط ترفع علم سنغافورة إلى ضربة من "مصدر خارجي" مجهول أدت إلى اندلاع حريق فيها.

وكانت السفينة، بي دبليو راين، تفرغ شحنتها في ميناء جدة في السعودية عندما وقع الحادث.

وقالت السلطات السعودية إن الانفجار كان نتيجة هجوم "إرهابي"، مضيفة أن العملية نفذت باستخدام قارب مليء بالمتفجرات.

كما هز انفجار الشهر الماضي ناقلة نفط تشغلها اليونان كانت راسية في ميناء الشقيق الجنوبي بالسعودية، في هجوم حمل التحالف العسكري بقيادة الرياض مسؤوليته للحوثيين.