الحرب في سوريا: دمشق تقول إن صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة مصياف في ريف حماة الغربي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شنت إسرائيل مئات الهجمات على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011

تفيد التقارير الواردة من سوريا بأن هجوما صاروخيا استهدف منطقة مصياف بريف حماة الغربي.

وقالت وسائل إعلام سورية بأن دفاعاتها الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية.

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري إنه "في الساعة 12:40 من صباح اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا بإطلاق وابل صاروخي من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغرب

وأضاف "دفاعاتنا الجوية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها".

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض قال إن "الضربات الإسرائيلية دمرت مستودعات ومراكز أبحاث تتمركز فيها ميليشيات إيرانية".

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس، أن طائرات حربية إسرائيلية سمعت وهي تحلق فوق لبنان قبل وقت قصير من الغارات.

وشنت إسرائيل، التي لم تعلق على الفور على التقارير، العديد من الهجمات على سوريا منذ اندلاع المواجهات بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في 2011.

وقد استهدفت الغارات القوات الحكومية السورية، والقوات الإيرانية المتحالفة معها، ومقاتلين من حزب الله اللبناني.