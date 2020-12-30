هجوم دير الزور: 28 قتيلا في هجوم على حافلة

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قُتل 28 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم على حافلة على الطريق الرئيسية قرب دير الزور شمالي سوريا.

وذكر سكان محليون أن الهجوم "استهدف حافلة تابعة للجيش السوري".

وتنشط قوات الجيش السوري والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة خاصة قرب مدينة تدمر التاريخية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المعارضة قولها إن "الحافلة كانت تحمل جنودا في الجيش وآخرين تابعين لميليشيات مدعومة من إيران إلى مواقع تمركزهم بعد انتهاء عطلاتهم".

وقال مصدر آخر إن "30 جنديا على الأقل لقوا مصرعهم غالبيتهم من عناصر الفرقة الرابعة بالجيش السوري التي تنتشر في المحافظة الغنية بالنفط منذ طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية عام 2017".