انفجارات مطار عدن: طائرات التحالف تقصف أهدافا في صنعاء ردا على الحوثيين

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يدور القتال في اليمن منذ أعوام وذهب ضحيته الآلاف

قصفت طائرات التحالف، الذي تقوده السعودية، أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ردا على الهجمات التي استهدفت مطار مدينة عدن تزامنا مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة التي تدعمها السعودية.

وأدت الهجمات إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

واتهم التحالف الحوثيين بشن هجوم على مطار عدن وآخر على القصر الجمهوري.

وقد استهدفت غارات التحالف مطار صنعاء ومواقع عدة أخرى في المدينة وحولها، حسب ما قال السكان.

وقال مصدر أمني محلي إ ن ثلاث قذائف هاون سقطت في صالة المطار.

وعر ضت قناة الإخبارية السعودية صورا لسيارات مدمرة وقد تحطم زجاجها، وأعمدة من الدخان الأبيض متصاعدة من مكان الحادث.

وقال تلفزيون " المسيرة" التابع للحوثيين إن الغارات استهدفت ما لا يقل عن 15 موقعا مختلفا في العاصمة.

وأدت غارات التحالف إلى مقتل الآلاف بينهم العديد من المدنيين ، لكنها قلت في السنوات الأخيرة حيث وصل النزاع إلى حالة جمود.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، استهدف الهجوم مطار عدن

ويسيطر الحوثيون الموالون لإيران على معظم المناطق المأهولة بينما تتخذ حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا من عدن مركزا لها.