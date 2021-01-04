البرنامج النووي الإيراني: طهران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الرئيس روحاني يتفقد في طهران التكنولوجيا النووية مع علي أكبر صالحي.

استأنفت إيران بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وفقا لما نُقل عن متحدث باسم الحكومة الإيرانية.

وتخالف هذه الخطوة الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى قبل حوالي 5 سنوات. وينص الاتفاق على ألا تزيد إيران نسبة التخصيب عن 4 في المئة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله الاثنين "بدأت، قبل دقائق، عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مؤسسة فوردو للتخصيب".

وكان علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية، قد أعلن منذ أيام أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها رفع معدل التخصيب.

ويستهدف الاتفاق النووي مع إيران الحد من برنامجها النووي سعيا لمنعها من تصنيع سلاح نووي.

ولتصنيع هذا السلاح تحتاج إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 95 في المئة على الأقل.

وتأتي الخطوة الإيرانية وسط أجواء تصعيد في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي كانت حكومتها بزعامة دونالد ترامب قد انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان البرلمان الإيراني قد أصدر قرارا باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة تحقيقا، لما وصفه بمصالح البلاد.

وقال ربيعي "الحكومة أكدت بالفعل أنها تعتبر القرار ملزما وسوف تتصرف على هذا الأساس".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الرئيس حسن روحاني يعد مهندس الاتفاق النووي.

وأضاف أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووي "أمر خلال الأيام القليلة الماضية بدء التخصيب بنسبة 20 في المئة، وبدأت عملية ضخ الغاز منذ ساعات بعد الإجراءات الأولية مثل إبلاغ وكالة الطاقة الذرية، وتقديم استبيان بشأن التزامات السلامة من جانب إيران".