فتح الله غولن: تركيا تصدر مذكرات باعتقال العشرات "لصلتهم" بجماعته

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الحكومة التركية تتهم غولن بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل عام 2016.

أصدر ممثلو الادعاء في تركيا الثلاثاء، مذكرات باعتقال 40 شخصا، من بينهم عسكريون ومدنيون، لصلتهم المشتبه بها بمنظمة فتح الله غولن، التي تصفها الحكومة بـ"الإرهابية"، وفقا لمصادر قضائية.

وكانت السلطات التركية قد اتهمت الجماعة بتدبير الانقلاب الذي وقع في تركيا عام 2016.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة نفذت عمليات لمكافحة الإرهاب في 10 مقاطعات تركية واعتقلت 22 مشتبها بهم.

وأصدر المدعون في مقاطعة باليكيسير الواقعة في غرب تركيا، بشكل منفصل، أوامر باعتقال 11 شخصا من المشتبه بهم في منظمة غولن في ثلاث مقاطعات تركية، هي إسطنبول، وإزمير، وباليكيسير.

ومن بين المشتبه بهم طلاب عسكريون، وأطباء، وموظفون من القطاع الخاص.

ويُتهم المشتبه بهم باستخدام تطبيق رسائل مشفرة على الهواتف الذكية للجماعة "الإرهابية"، يعرف باسم بايلوك، وبأنهم أعضاء في منظمة غولن المحظورة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فتح الله غولن يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة.

وتقول الحكومة التركية إن جماعة غولن نظمت، هي وزعيمها فتح الله غولن المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، الانقلاب في 15 يوليو 2016، الذي أسفر عن مقتل 251 شخصا، وإصابة ما يقرب من 2200 شخص.