مستشفى الحسينية: التحقيق مع مصور فيديو العناية المركزة في مصر ومدير مستشفى استغاث بالأهالي لتوفير الأكسجين

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تقارير تتحدث عن وفاة ستة مرضى بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة بمستشفيين حكوميين خلال الأيام الماضية

استدعت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، شمالي مصر، الشاب الذي صور مقطع الفيديو الذي أثار جدلا واسعا من داخل قسم العزل بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية بالمحافظة، لسماع أقواله في هذا الشأن.

وكان الشاب أحمد ممدوح قد صور مقطع فيديو نُشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه إن مرضى فيروس كورونا في غرفة العناية المركزة بالمستشفى "ماتوا بسبب عدم توفر الأكسجين".

لكن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أكدت في بيان رسمي أن وفيات العناية المركزة المشار إليها كان أصحابها مصابين بفيروس كورونا، وأنها جميعا نتيجة أمراض مزمنة، وليس لها علاقة بـ"ادعاء نقص الأكسجين الذي يوجد مخزون كاف منه"، بحسب الوزيرة.

كما أحال محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، إلى التحقيق مدير مستشفى الحامول بسبب استغاثة توجّه بها إلى الأهالي لتوفير اسطوانات الأكسجين لإنقاذ المرضى في المستشفى.

وكان الطبيب أحمد مصباح قد ناشد الأهالي عبر رسالة على موقع فيسبوك لدعم المرضى في المستشفى باسطوانات الأكجسين.

وتقول تقارير محلية إن استغاثة الطبيب لاقت استجابة فورية من عدد من الأهالي استطاعوا توفير الاسطوانات المطلوبة، فضلا عن وصول سيارة دعم الأكسجين التابعة لوزارة الصحة.

وأكدت السلطات المعنية في محافظة كفر الشيخ توفر الأوكسجين في جميع المستشفيات حسب الحاجة إليه، وعدم تضرر أي مريض من نقص في الأكسجين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمع فيه السلطات القضائية في محافظتي الشرقية والغربية إلى أطباء العناية المركزة وبعض العاملين في مستشفيين بالمحافظتين للوقوف على أسباب وفاة ستة من مصابي كورونا.

وتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين أن نقصا في كمية الأكسجين الموصَّل لغرف العناية المركزة هو سبب هذه الوفيات، لكن وزارة الصحة تنفي ذلك، وتؤكد توافر الأكسجين في جميع المستشفيات المعنية بعزل مرضى كورونا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تتوسط جمعًا من الأطباء (أرشيفية)

صدر الصورة، Social Media

وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي صور من داخل العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وأثار جدلا واسعا، والذي تظهر في جزء منه ممرضة شابة وقد انزوت جالسة في ركن من غرفة العناية المركزة وهي في حالة صدمة، بينما تحاول زميلاتها إسعاف المرضى.

الأزهر يحرم احتكار اسطوانات الأكسجين

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا اليوم الاثنين يحرم فيه احتكار اسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية، وخاصة في وقت الأزمات.

وجاء في البيان الذي نشره المركز على صفحته على موقع فيسبوك، إن "احتكار المستلزمات الطبية، سيما أنابيب الأكسجين، والمغالاة في أسعارها حرام شرعا".

وأضاف البيان أن "احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه، لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن".

نظام إلكتروني للمتابعة

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين تفعيل نظام إلكتروني جديد على مستوى البلاد لمتابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأوكسجين الطبي وعدد الأسرّة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي، وتحديثها على مدار الساعة.

كما كلفت رئاسة الوزراء في مصر وزارة الصحة بإعداد تقرير يومي عن توريد الأكسجين لكافة المستشفيات في البلاد، في ظل ارتفاع ملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

ويحتاج المصابون بفيروس كورونا في الحالات الحرجة تنفسا صناعيا بتوصيل أنبوب أوكسجين لمساعدة الرئتين على العمل والبقاء على قيد الحياة.

وقالت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد إنها سجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا بلغت 1309 حالات، بالإضافة إلى 64 حالة وفاة.