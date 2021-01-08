قمة العلا: الإمارات تعلن إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية مع قطر اعتبارا من غد السبت

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أعلنت الإمارات إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت لتكون أول دولة بين الدول التي قاطعت قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات تستأنف حركة النقل بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قاطعت قطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب وإقامتها علاقات وثيقة مع إيران التي تناصبها تلك الدول العداء.

وأغلقت تلك الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وحظرت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة فيها انتهاك لسيادتها.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ستستغرق معالجة الملفات الشائكة وقتا أطول

ووقعت اتفاقية مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

ولا توجد حدود برية بين قطر والإمارات، وبالتالي يجب أن يمر القطريون عبر السعودية للوصول إلى الإمارات. وعلى الرغم من إعلان فتح الحدود بين قطر والسعودية منذ الاثنين، لم تفتح هذه الحدود عمليا بعد.

ولم تعلن أي من شركات الطيران سواء الخطوط الجوية القطرية أو الإمارات أو الاتحاد عن أي رحلات بين قطر والإمارات حتى الآن.

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وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أكد الخميس أن "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق".