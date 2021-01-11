الولايات المتحدة تعتزم تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

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يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصنيف جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا في اليمن جماعة إرهابية.

وتعارض منظمات إغاثة هذه الخطوة من جانب بومبيو، والتي تأتي في اللحظات الأخيرة من عمر إدارة ترامب، بدعوى أنها قد تحيل الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى مزيد من التردّي.

وما لم يرفض الكونغرس قرار بومبيو، ستحل جماعة الحوثي على القائمة الأمريكية السوداء في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتطلع مستشارو بايدن إلى إنهاء حرب مدمرة في اليمن منذ ست سنوات.

وقال بومبيو إن القرار الأمريكي يهدف إلى تحميل جماعة أنصار الله الحوثية "مسؤولية أعمالها الإرهابية"، ومن بينها هجمات عابرة للحدود تهدد مدنيين، وبنى تحتية، وفقا لبيان لوزير الخارجية الأمريكي صدر في وقت متأخر مساء الأحد.

وصنف بومبيو أيضا ثلاثة قادة للحركة إرهابيين، من بينهم زعيم الحركة عبد الملك الحوثي.