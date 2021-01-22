حساب منسوب للمرشد الإيراني علي خامنئي على تويتر "يدعو للانتقام من ترامب"

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، إيران هددت بالانتقام لمقتل سليماني

نشر حساب منسوب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على تويتر تغريدة تبدو فيها دعوة إلى استهداف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وتظهر في التغريدة صورة لشخص يشبه ترامب وهو يلعب الغولف وفوقه طائرة حربية أو طائرة مسيرة كبيرة، وعبارة "لا مناص من الانتقام".

وطالب عدد من مستخدمي تويتر بغلق حساب خامنئي.

وكان موقع تويتر أغلق حساب ترامب مطلع هذا الشهر، بعدما نشر تغريدات اعتبرت تحريضا على العنف الذي وقع في مقر الكونغرس الأمريكي.

وتشير التغريدة إلى قاسم سليماني الذي اغتالته طائرة أمريكية مسيرة العام الماضي في بغداد.

وتمكن سليماني في فترة قيادته العسكرية من تقوية وتوسيع انتشار المليشيا الموالية لإيران في العراق وسوريا، وشارك في حملة الحكومية السورية على الجماعات المعارضة المسلحة في البلاد.

وقال ترامب وقتها إن "سليماني مسؤول بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن مقتل الملايين من الأشخاص".

وردت إيران بإطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، وهددت بهجمات أخرى. إذ قال خامنئي "إن المجرمين ينتظرهم انتقام شديد".

وكتبت كلمة "انتقام" في التغريدة بالأحمر، ثم تقول التغريدة باللغة الفارسية "قاتل سليماني ومن أعطوا الأوامر، لابد أن يدفعوا الثمن".

ولم يصدر أي رد عن تويتر ولكن اسم مديره العام، جاك دورسي، ذكر في العديد من الردود، إذ كتب أحد المستخدمين بالإنجليزية: كيف لهذا المعتوه أن يدعو صراحة إلى اغتيال رئيس أمريكي سابق ولا يُغلَق حسابه على تويتر؟".

وكتب آخر: "ترامب أغلق حسابه، ولكن هذا مقبول. هذه سخرية".