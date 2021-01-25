إسرائيل تسلم أستراليا مديرة سابقة لمدرسة يهودية متهمة بالاعتداء الجنسي على قاصرات

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تواجه مالكا ليفر 74 تهمة اعتداء جنسي حينما كانت مديرة لمدرسة يهودية في أستراليا

سلمت السلطات الإسرائيلية مديرة سابقة لمدرسة يهودية إلى أستراليا، حيث تواجه اتهامات عدة بالاعتداء الجنسي.

وتواجه مالكا ليفر 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرات، حينما كانت مديرة لمدرسة يهودية في مدينة ملبورن الأسترالية.

وتنفي ليفر صحة هذه الاتهامات.

وكان ليفر قد فرت من أستراليا مع أسرتها عام 2008 بعد بدء انتشار مزاعم الاعتداء الجنسي، وأقامت في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقدمت السلطات الأسترالية طلباً بتسليمها عام 2012.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الطائرة المتوجهة إلى أستراليا (عبر ألمانيا) والتي تم ترحيل ليفر على متنها انطلقت قبل ساعات من بدء سريان حظر فرضته الحكومة الإسرائيلية على معظم الرحلات الجوية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت التماسا قدمته ليفر ضد قرار تسليمها إلى أستراليا.

وجاء في حكم المحكمة الذي نشرته وزارة العدل الإسرائيلية أنه "بصدور حكمنا أُغلقت جميع المرافعات وأصبح إعلان التسليم نافذا بشكل نهائي".

وحظيت قضية ليفر باهتمام على مدار سنوات عدة، وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وأشارت المحكمة إلى السنوات التي تعثر فيها طلب أستراليا لتسليم المتهمة، وقالت في حكمها: "مرت أكثر من ست سنوات منذ تقديم طلب في محكمة القدس الجزئية لتسليم مقدمة الاستئناف إلى أستراليا".

وأضافت أنه منذ ذلك الحين "لا يوجد إجراء لم تتخذه مقدمة الاستئناف" لمنع تسليمها.