فيروس كورونا: فيسبوك يعلق خاصية بصفحة بنيامين نتنياهو لانتهاك القواعد

صدر الصورة، Benjamin Netanyahu التعليق على الصورة، حُذف المنشور من صفحة نتنياهو

أعلن القائمون على موقع فيسبوك حذف منشور وتجميد خاصية لتبادل الرسائل بصفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب مخالفة سياسة منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت الصفحة قد طلبت من متابعيها ذكر بيانات أصدقائهم وأقاربهم الذين تجاوزا سن الستين عاما ولم يحصلوا بعد على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصفحة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يتصل بهم لإقناعهم بالحصول على اللقاح.

وقال فرع فيسبوك في إسرائيل إن في هذا مخالفة لسياسة الموقع المتعلقة بخصوصية البيانات الطبية.

وورد في بيان للفرع أنه "وفقا لسياستنا بشأن الخصوصية، لا نسمح بمحتوى يتداول المعلومات الطبية للناس أو يطلب الحصول عليها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخاصية المعروفة باسم "روبوت الدردشة" بصفحة رئيس الوزراء ستظل معطلة لمدة أسبوع. و"روبوت الدردشة" عبارة عن أداة للتبادل الآني للرسائل، تتولى فيها برمجية الرد بدلا من البشر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها صفحة نتنياهو بموقع فيسبوك لعقوبة بسبب مخالفة القواعد.

فقبل وأثناء الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول عام 2017، عُطّل عمل خاصية "روبوت الدردشة" مرتين. وكانت المرة الأولى بسبب ما وصفه القائمون على فيسبوك بخطاب الكراهية، حين حذر التطبيق من "العرب الذين يريدون القضاء علينا". أما المرة الثانية فكانت بسبب "انتهاك القانون المحلي" وذلك بمواصلة الدعاية في فترة الصمت الانتخابي.

ونفى حزب الليكود آنذاك أن يكون نتنياهو مسؤولا عن ذلك.

ويأتي التطور الأخير فيما تواصل إسرائيل المضي في حملة التطعيم الأسرع في العالم ضد فيروس كورونا.