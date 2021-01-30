الإمارات تسمح بتجنيس فئات من المستثمرين والعلماء والمهنيين

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات من شأنها أن تسمح للدولة الخليجية بمنح جنسيتها للمستثمرين وغيرهم من المهنيين مثل العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وكتب نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر السبت أن مجلس الوزراء الإماراتي والمحاكم الأميرية والمجالس التنفيذية سوف ترشح المؤهلين، للحصول على الجنسية "وفق معايير واضحة لكل فئة".

وأضاف أن القانون "يسمح لمتلقي جواز السفر الإماراتي بالاحتفاظ بجنسيتهم الحالية".

وتابع قائلا إن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".

ولم يتضح ما إذا كان حاملو جوازات السفر الجدد سيستفيدون من نظام الرعاية العامة.

وتنفق الإمارات مليارات الدولارات كل عام على التعليم المجاني والرعاية الصحية وقروض الإسكان لمواطنيها البالغ عددهم نحو بـ 1.4 مليون نسمة.

وعادة ما يكون للأجانب في الإمارات تأشيرات قابلة للتجديد، صالحة فقط لبضع سنوات مرتبطة بالعمل. وجعلت الحكومة في الآونة الأخيرة سياسة التأشيرات الخاصة بها أكثر مرونة، حيث تقدم فترة إقامة أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب والمهنيين.

وفي العام الماضي، وسعت حكومة الإمارات نظام التأشيرات "الذهبية"، الذي يمنح إقامة لمدة 10 سنوات في الدولة الخليجية لفئات من المهنيين وحاملي الشهادات المتخصصة وغيرهم.

ومنح بن راشد "الإقامة الذهبية" لمجموعة قوامها 212 من أطباء هيئة الصحة في دبي، في مايو/ أيار الماضي، تقديرا لجهودهم في مواجهة وباء كورونا.