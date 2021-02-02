الإمارات "واثقة"من حصولها على طائرات "إف-35" الأمريكية رغم تعليق إدارة بايدن لصفقات الأسلحة مؤقتا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أبرمت الإمارات في اليوم الأخير من حكم دونالد ترامب اتفاقا لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف-35"

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إنه واثق من أن صفقة بيع طائرات طراز "إف -35 " الأمريكية لبلاده ستستمر بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة، التي عُلقت مؤقتا لدول حليفة لواشنطن.

وكانت الإمارات قد أبرمت في اليوم الأخير من حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاقا لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف-35"، فضلا عن 18 طائرة مسيّرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار.

وقال العتيبة في كلمة أمام منتدى نظمه معهد واشنطن عبر الفيديو يوم الاثنين: "فعلنا كل شيء حسب القواعد، وسوف يكتشفون ذلك بمجرد اكتمال عملية المراجعة، وسوف تسير الأمور حسب الترتيبات"، واصفا المراجعة بأنها "شكلية".

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، بأن إدارة بايدن علّقت بصفة مؤقتة تنفيذ بعض صفقات بيع أسلحة لدول حليفة للولايات المتحدة لحين خضوعها للمراجعة.

وقال العتيبة: "كل شيء يسير حسب الترتيبات في ظل إجراء المراجعة، أنا واثق بأن الأمر سينتهي بطريقة مناسبة".

وأضاف: "إن كنت تعتزم أن يكون وجودك ومشاركتك في الشرق الأوسط أقل، فلا يمكنك في ذات الوقت أن تنتزع أدوات من شركائك الذين يُتوقع منهم أن يفعلوا هم الكثير".

وحصلت الإمارات على وعد بامتلاك طائرات "إف-35" الشبحية، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، من خلال صفقة جانبية عندما أقامت علاقات تطبيع مع إسرائيل في أغسطس/آب الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.