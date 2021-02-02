فيروس كورونا: السعودية تعلق دخول غير المواطنين القادمين من 20 دولة من بينها مصر ولبنان والإمارات

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أعلنت السعودية الثلاثاء تعليق دخول المملكة للقادمين من 20 دولة، باستثناء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والممارسين الطبيين وعائلاتهم، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الحظر المؤقت، الذي يسري اعتبارا من الساعة التاسعة مساء من يوم الثالث من فبراير/ شباط الجاري، يشمل الأشخاص القادمين من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند وباكستان، وغيرها.

كما يشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول العشرين، خلال الـ 14يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويخضع دخول الأشخاص المستثنين من هذا الحظر للإجراءات الاحترازية، التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت السعودية ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وسجلت المملكة حتى أمس الإثنين أكثر من 368 ألف إصابة بمرض كوفيد 19 ونحو 6400 وفاة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تراجعت مؤخرا حملة السعودية للتطعيم ضد كوفيد 19 بسبب نقص الإمدادات من اللقاح