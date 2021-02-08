رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن حل الحكومة الانتقالية

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أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بحل الحكومة الانتقالية يوم الأحد.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمهد لتشكيل وزاري جديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سونا).

ومن المنتظر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين.

وأوضحت وكالة "سونا" أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا مساء الأحد لبحث التشكيل الوزاري الجديد.

وجاء في بيان صادر عن المجلس أن وزراء جددا "سيتسلمون هذه المواقع ليقوموا بدورهم في إدارة الدولة واستكمال ما بدأه أقرانهم إسهاماً في عملية البناء والتحول الديمقراطي".

ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، إثر احتجاجات شعبية، يعيش السودان انتقالا سياسيا صعبا وأزمة اقتصادية فاقمها تفشي وباء كورونا.