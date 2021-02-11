شخبوط بن نهيان يحل مكان قرقاش في خارجية الإمارات

صدر الصورة، UAE Embassy in KSA Twitter التعليق على الصورة، ينتمي شخبوط إلى الجيل الثالث من الأسرة الحاكمة في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديل وزاري محدود في الخارجية الإماراتية.

وقال حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، محمد بين راشد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي: "أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. إذ ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

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من السفارة إلى الوزارة

وكان شخبوط يتولى منصب سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية منذ 2017 قبل تعيينه في المنصب الجديد.

وينتمي شخبوط الى الجيل الثالث من الأسرة الحاكمة في الإمارات منذ الاستقلال. ووالده هو وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك آل نيهان.

عمل الشيخ شخبوط في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عامي 2013 و2014.

كما رأس الاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق.

والتحق بالأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية ساندهرست بين عامي 2015 و2016.

درس شخبوط في الإمارات إذ يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم التطبيقية والدراسات الإعلامية التطبيقية من الكلية التقنية العليا في أبو ظبي.