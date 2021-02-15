التطبيع: ما هي رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية؟

صدر الصورة، gulfjewish.org

تم الإعلان مؤخراً عن تشكيل رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية التي سترعى شؤون الجاليات اليهودية في دول الخليج.

ستتولى الرابطة أمور وشؤون الجاليات اليهودية في البلدان الخليجية الست فيما يخص النواحي الدينية والعقائدية والطقوس والمناسبات الاجتماعية والدينية وأيضاً الأمور التي لها علاقة بالتربية والتثقيف اليهودي لاسيما لدى الأطفال .

وللرابطة حساب على تويتر أنشئ في يناير/ كانون الثاني الماضي، أي بعد أشهر من توقيع اتفاق التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض العام الماضي، كما أن لديها صفحة على الانترنت لشرح أهداف الرابطة و للتعريف بالقائمين عليها.

يتولى أمور الرابطة الحاخام هو إيلي عبادي الذي تعود أصول أسرته إلى مدينة حلب السورية وولد في بيروت وغادرها مع عائلته في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية.

كان عبادي يعيش في ولاية نيويورك قبل أن ينتقل إلى الإمارات ويتولى إدارة شؤون الجالية هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يترأس الحاخام عبادي مراسم الزواج والبلوغ والختان وسيشرف على المسلخ اليهودي المقرر افتتاحه في الأشهر المقبلة.

صدر الصورة، gulfjewish.org التعليق على الصورة، الحاخام إيلي عبادي

أما رئيس الرابطة فهو إبراهيم داوود نونو وهو بحريني من أصل عراقي وصلت عائلته إلى البحرين منذ عقود.

وكان نونو سابقاً عضواً في مجلس الشورى البحريني وهو رئيس الجالية اليهودية في البحرين التي يبلغ عدد أفرادها خمسون شخصاً.

صدر الصورة، gulfjewish.org التعليق على الصورة، إبراهيم داوود نونو

أما أعضاء الرابطة فعددهم سبعة وهم يتوزعون على الدول الخليجية الست ومن بينهم البحرينية هدى نونو السفيرة السابقة للبحرين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

هل ستتعاطى السياسة ؟

وقال نونو في مقابلة مع بي بي سي عربي إن تأسيس الرابطة جاء بعد أن أعرب عدد من اليهود في الخليج عن رغبتهم في أن تدار شؤونهم الدينية بشكل صحيح مؤكداً أن الرابطة لن تتعاطى في الأمور والقضايا السياسية.

وأوضح نونو أن أبرز مهام الرابطة تتعلق بالأمور الحياتية ومن المفترض أن تسهّل حياة الكثيرين من اليهود في الخليج.

ومن أبرز مهام هذه الرابطة: إنشاء محكمة يهودية تنظر في النزاعات المدنية والأحوال الشخصية والميراث والطقوس اليهودية.

وستدير ايضاً وكالة ترخيص الكوشير أي الأطعمة اليهودية الحلال في بلدان الخليج كما أنها لن تفرّق في متابعة شؤون اليهود الأشكناز والسفارديم وستعمل على بناء نظام تعليمي يهودي، كما تأمل في أن تتمكّن من دمج العادات الخليجية في الحياة الدينية اليهودية.

وتتقلى الرابطة التمويلمن جهات مانحة خاصة ومن أعضاء في المجتمع المحلي، وتملك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وستنشر تباعاً أخبارها وتفاصيل أكثر حول أنشطتها.

من الجدير ذكره أنه لا يوجد يهود من أصول خليجية سوى في البحرين التي وصلوا إليها من إيران والعراق وبعض العائلات وصلت إلى هناك في أواخر القرن التاسع عشر.