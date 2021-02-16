هجوم أربيل: مقتل متعاقد أجنبي وسقوط جرحى في هجمات صاروخية في كردستان العراق

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الصواريخ أصابت مواقع عدة في أربيل

قتل شخص وسقط عدد من الجرحى في هجمات صاروخية على مواقع في مدينة أربيل وضواحيها، من بينها قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.

وقال متحدث باسم التحالف إن متعاقدا مدنيا أجنبيا قُتل جراء القصف، علاوة على إصابة أحد أفراد القوات الأمريكية وخمسة أشخاص آخرين.

وأوضحت السلطات في إقليم كردستان العراق أن أحد أفراد طاقم الحراسة في القنصلية الصينية وشخصين آخرين أصيبوا في الهجوم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، فقد أطلق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة".

وأضاف البيان أن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن استهداف أربيل "تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي".

وأكد عبر حسابه على تويتر على أنه "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

وعرض التلفزيون المحلي في كردستان العراق فيديو يظهر سيارات محطمة وزجاج متناثر يغطي المنطقة التي سقط فيها أحد الصواريخ.

وزعمت ميليشيا موالية لإيران تدعى "سرايا أولياء الدم"، وهي لم تكن معروفة من قبل، مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أنه في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، سقطت ستة صواريخ بالقرب من مطار أربيل، وهو الهجوم الذي اتهمت قوات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ميليشيا شيعية مدعومة من إيران بتنفيذه.