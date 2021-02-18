سعيد مولاي: لاعب الجودو الإيراني يشارك في منافسات في إسرائيل ممثلا لمنغوليا

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يشارك لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي في منافسات في إسرائيل بعد أكثر من عام من رفضه العودة إلى بلاده عقب إعلانه أن أوامر جاءته من طهران بخسارة مباراة بصورة متعمدة لتجنب مواجهة لاعب إسرائيلي

وقال سعيد مولاي إنه يخشى على حياته إذا عاد إلى بلاده بعد الحادث الذي وقع أثناء مشاركته في بطولة العالم للجودو 2019 في اليابان.

وأوقف الاتحاد الدولي للجودو إيران، التي تعتبر إسرائيل عدوا لدودا، بسبب الحادث.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حضوره المنافسات التي تجري في تل أبيب بأنه "تاريخي".

ويمثل مولاي منغوليا في بطولة الجودو التي تستمر يومين في تل أبيب.

وبعد وصوله إلى إسرائيل يوم الأحد، نشر لاعب الجود الإسرائيلي ساغي موكي، الذي قال مولاي أنه طُلب منه تجنب المنافسة في طوكيو، صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لهما مع بعضهما البعض ، بعنوان: "مرحباً أيها الشقيق".

ويمكن أن يتواجه اللاعبان الآن في البطولة التي تقام في مدينة تل أبيب.

وقال موكي للإذاعة الاسرائيلية "هذه رسالة عظيمة للعالم."

"هذا شيء يمكن حتى أن يقرب إيران من إسرائيل. إنه يظهر ببساطة كيف يمكن للرياضة أن تجمع الناس وتحطم الحدود."

وحمل موقع "سبورت1" الإسرائيلي لافتة على صفحته الرئيسية تحمل كلمة "تاريخي" ، بينما وصف موقع واي نت، وهو أحد المواقع الإخبارية الأكثر شعبية في إسرائيل، مولاي بأنه "شجاع" و"بطولي" لقيامه باللعب في البلاد.

وحصل مولاي على صفة لاجئ من قبل ألمانيا بعد أن انشق هناك في أعقاب ألعاب طوكيو وسمح له بالمنافسة تحت العلم المنغولي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية منذ مارس/آذار 2020.

وقال مولاي سابقًا إنه "يخاف مما قد يحدث لعائلتي ولنفسي" إذا عاد إلى إيران.

وردت إيران بازدراء على أنباء مشاركته في المنافسة في تل أبيب.

قال رئيس اتحاد الجود الإيراني، أراش ميرسماعيلي: "هذا ليس شرفًا بل وصمة عار على جبينك ستبقى معك إلى الأبد، لأنك أدرت ظهرك للمثل العليا للنظام، على وطنك، وتفتخر بذلك".

وتقدمت إيران باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي للجودو بتعليق مشاركتها الدولية، ووصفت مزاعم مولاي بأنها "مزاعم كاذبة".