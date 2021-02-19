الشيخة لطيفة: الأمم المتحدة تطلب دليلاً على أن ابنة حاكم دبي على قيد الحياة

صدر الصورة، Princess Latifa التعليق على الصورة، صورة من مقاطع الفيديو التي سجلتها الأميرة بعد فشل محاولة هروبها.

طلب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الإمارات تقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، على قيد الحياة.

وقال متحدث باسم الوكالة إن الهيئة طلبت من الإمارات تقديم مزيد من المعلومات حول مكان وجودها وحالتها.

واتهمت االشيخة لطيفة، في مقاطع فيديو، والدها باحتجازها رهينة في دبي منذ محاولتها الفرار في 2018.

وقالت الشيخة لطيفة في مقاطع فيديو مسجلة سراً تمت مشاركتها مع بي بي سي، إنها تخشى على حياتها.

وأثار الشريط الذي نشره أصدقاء للشيخة لطيفة دعوات عالمية لإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة، بينما قالت بريطانيا إنها ستراقب أي تطورات "عن كثب".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت سابق هذا الأسبوع "نحن قلقون بشأن ذلك"، مضيفًا أن أشرطة الفيديو "المقلقة للغاية" أظهرت "شابة في محنة عميقة".

ووالد الشيخة لطيفة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، واحد من أغنى رؤساء الدول في العالم.