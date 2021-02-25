الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي تحث الشرطة البريطانية على إعادة فتح قضية خطف شقيقتها الشيخة شمسة

جين ماكمولين

بي بي سي نيوز

صدر الصورة، SUPPLIED التعليق على الصورة، الأميرة شمسة

ناشدت الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، الشرطة البريطانية بإعادة التحقيق في اختطاف أختها الكبرى من أحد شوارع مدينة كامبريدج قبل أكثر من 20 عاما.

وقالت لطيفة لشرطة المدينة، في رسالة شاركت بي بي سي فيها، إن هذا قد يساعد في إطلاق سراح الشيخة شمسة، التي قبض عليها بأمر من والدها.

ولم تشاهد شمسة، التي كانت في الـ18 عاما فقط عند اختطافها، وهي الآن في الـ39 عاما، في الأماكن العامة منذ ذلك الحين.

ولم ترد حكومة دبي على طلب بي بي سي للتعليق.

وكان قاض في المحكمة العليا قد حكم عام 2019، بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختطف ابنتيه واحتجزهما رغما عنهما.

وفي الأسبوع الماضي، بث برنامج بي بي سي بانوراما مقاطع فيديو مروعة سجلتها لطيفة سرا على هاتف حصلت عليه، ووصفت فيه كيف احتجزها والدها "رهينة" بعد محاولة هروب فاشلة في عام 2018.

وطلبت الأمم المتحدة من دولة الإمارات بعد ذلك أن تبرهن على أن لطيفة مازالت على قيد الحياة.

ولكن قبل عقدين من الزمان تقريبا، انتهت أيضا محاولة شقيقتها الكبرى شمسة للفرار من العائلة بالقبض عليها واحتجازها.

وفي أغسطس/آب من عام 2000، بعد حوالي شهرين من هروب شمسة من منزل والدها "لونغ كروس" في مدينة ساري، نقلت قسرا من مدينة كامبريدج، جوا بمروحية إلى فرنسا، ثم أعيدت على متن طائرة خاصة إلى دبي.

وتحث رسالة لطيفة المكتوبة بخط اليد، والتي مررها إلى شرطة كامبريدج شير أصدقاء لها الأربعاء، السلطات البريطانية على اتخاذ إجراءات من أجل شقيقتها. وكُتبت الرسالة في عام 2019 خلال احتجازها في حبس انفرادي في "الفيلا السجن".

التعليق على الصورة، الأميرة لطيفة قبل محاولة هروبها في 2018.

وتقول لطيفة في الرسالة: "كل ما أطلبه منكم هو أن تهتموا بقضيتها من فضلكم لأنها قد تحصل على حريتها ... مساعدتكم واهتمامكم بقضيتها يمكن أن يحررها".

وتضيف: "لديها روابط قوية في إنجلترا ... إنها تحب إنجلترا حقًا، وكل ذكرياتها العزيزة تعود إلى الوقت الذي أمضته هناك".

وأرخت لطيفة الخطاب بفبراير/شباط 2018، قبل محاولتها الهروب، لتتجنب الكشف عن أن لديها وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي من الأسر. وترسم الرسالة صورة تقشعر لها الأبدان عن مصير أختها بعد إعادتها إلى دبي.

وتقول: "احتجزت في معزل عن العالم الخارجي، بدون موعد لإطلاق سراحها وبدون محاكمة أو تهمة. تعرضت للتعذيب بضرب قدميها بالعصا ...".

وبدأت شرطة كامبريدج شير تحقيقا في الاختطاف لأول مرة في عام 2001 بعد أن اتصلت شمسة بهم عبر محامي هجرة. لكن التحقيق وصل في النهاية إلى طريق مسدود عندما مُنع الضباط من الذهاب إلى دبي.

واتضح لاحقا أن مساعدين للشيخ محمد بن راشد قدموا احتجاجات إلى وزارة الخارجية.

وعاودت الشرطة التحقيق في 2018، وتستطيع بي بي سي نيوز الآن الكشف عن أن أحد المحققين أقر بوجود "حساسيات كبيرة" للقضية.

وأطلقت مراجعة أخرى بعد نشر حكم المحكمة العليا في عام 2020 .

وقالت شرطة كامبريدج شير في بيان لبي بي سي نيوز إنها تلقت رسالة لطيفة، التي "سينظر فيها كجزء من المراجعة الجارية".

وأضاف البيان: "هذا أمر معقد وخطير للغاية، وهناك تفاصيل للقضية لن يكون من المناسب مناقشتها علنا".

وقالت وزارة الخارجية، التي واجهت في السابق تساؤلات حول ردها في أعقاب تصريحات حليف قوي للدولة، لبي بي سي إن هذه مسألة خاصة بين شخصين وليس لها دور في التحقيق الذي أجرته شرطة كامبريدج شير أو نتائجه.

ورفضت التعليق على اتصال من مكتب الشيخ بخصوص القضية.

وبعد ظهور مقاطع فيديو الأميرة لطيفة، قال وزير الخارجية، دومينيك راب، إن اللقطات "مقلقة للغاية"، وإن بريطانيا "ستراقب التطورات عن كثب".

وفي عام 2018، قال ديوان دبي الملكي لبي بي سي إن شمسة "محبوبة ومعززة".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له علاقات وثيقة ببريطانيا.

وكان تصريح الشيخ الوحيد في القضية ما قاله أمام المحكمة العليا، وتحدث فيه عن "الارتياح" للعثور على ابنته "المستضعفة" شمسة بعد اختفائها.

وأنذرت قصة شمسة بما حدث مع لطيفة بعد 18عاما، كما كان لها دور رئيسي في قرارها السعي إلى حياة جديدة في الخارج.

وأدى ذلك مباشرة إلى هروبها الفاشل على متن قارب في المحيط الهندي. ووصفت لطيفة في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب قبل محاولتها الفرار عام 2018 ما حدث لشقيقتها وتبعاته الخطيرة.