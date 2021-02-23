بحيرة مريوط: غرقى ومفقودون إثر انقلاب قارب في الإسكندرية شمالي مصر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أسرة في نزهة بقارب في إحدى المدن الساحلية في مصر (صورة أرشيفية)

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر غرق قارب ليل الاثنين، في بحيرة مريوط غربي مدينة الإسكندرية، شمالي مصر.

وأفاد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ورئيس فريق الغواصين المسؤول عن عمليات الإنقاذ، أن فرق البحث نجحت في إنقاذ سبعة أشخاص.

وتشير مصادر إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن نحو ثمانية آخرين من ركاب القارب.

وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن، وفقا لأهالي المنطقة، إلى أن نحو 20 شخصا من أسرة واحدة استقلوا قاربا للتنزه في البحيرة.

ووصل محافظ الإسكندرية إلى منطقة الحادث في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، ووجه بتكثيف عمليات الإنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتوفير سيارات إسعاف بموقع الحادث.

ولم تتضح بعد ملابسات وقوع الحادث، إلا أن خبراء يرجحون أن تكون الحمولة الزائدة هي سبب الغرق، إذ يُفترض أن يحمل القارب الواحد خمسة أشخاص بحد أقصى.

وقالت مصادر أهلية إن مستقلي القارب من عائلة واحدة تنحدر من نجع أبو مطريد وكانوا في نزهة إلى جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للاستجمام وإعداد أحد أنواع الطعام البدوي.