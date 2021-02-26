الحرب في سوريا: غارة جوية أمريكية تستهدف "ميليشيات تدعمها إيران"

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الضربات الصاروخية على أربيل ألحقت أضرارا بمطار المدينة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش شن غارة جوية استهدفت ميليشيات تدعمها إيران في سوريا.

وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن تدمير "عدة منشآت عند نقطة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران".

وأقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإجراء ردا على هجمات أخيرة استهدفت قوات من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي في العراق.

وقُتل متعاقد مدني في هجوم صاروخي على أهداف أمريكية في العراق في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأُصيب جندي أمريكي وخمسة متعاقدين آخرين عندما ضربت صواريخ مواقع في أربيل، بينها قاعدة يستخدمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

كما أصابت صواريخ قواعد أمريكية في بغداد، شملت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" كانت ضمن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي استهدفها هجوم يوم الخميس، شرقي سوريا.

ووصفت العملية بأنها "رد عسكري متناسب" اتُخذ "مع إجراءات دبلوماسية"، منها مشاورات مع شركاء في التحالف.

وقال بيان البنتاغون إن "العملية ترسل رسالة لا لبس فيها".