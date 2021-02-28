مقتل جمال خاشقجي: بايدن يعلن عن بيان لإدارته حول السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين عن المملكة العربية السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي

وواجهت إدارة بايدن انتقادات، لا سيما من صحيفة واشنطن بوست التي رأت في افتتاحيتها أنه كان ينبغي على الرئيس أن يبدي صرامة أكثر تجاه ولي العهد السعودي الذي لم تُفرض عليه عقوبات على الرغم من إلقاء اللوم عليه في الموافقة على مقتل الصحفي السعودي.

وحين سئل بايدن عن معاقبة محمد بن سلمان، أجاب الرئيس "سيصدر بيان يوم الاثنين يتعلق بما سنفعله مع السعودية بشكل عام".

ولم يقدم بايدن تفاصيل حول هذا البيان.

وكان خاشقجي قبل مقتله يقيم في أمريكا ويكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي.

وقُتل خاشقجي على أيدي فريق على علاقة بـمحمد بن سلمان في قنصلية المملكة باسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأصدر النظام السعودي، الذي ينكر أي علاقة لولي العهد بمقتل خاشقجي، بيانا يوم الجمعة رفض فيه ما ورد في التقرير الأمريكي، مؤكدا إدانته لـجريمة نكراء اقترفتها مجموعة مارقة.

وأقدمت واشنطن يوم الجمعة على عدد من الخطوات العقابية ضد عدد من السعوديين ممن يُعتقد أنهم على صلة بمقتل خاشقجي، فضلا عن عقوبات على آخرين، بينهم نائب رئيس المخابرات السابق.

وتضمنّت العقوبات الأمريكية حظر الحصول على تأشيرات. وبموجب تلك الخطوات تتجمد أصول هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأمريكيين التعامل معهم.

وعلى الجانب الآخر، ظهر محمد بن سلمان لأول مرة بعد صدور التقرير الاستخباراتي الأمريكي.

ونقل تلفزيون العربية على الهواء مباشرة يوم السبت لحظة وصول ولي العهد إلى مضمار سباق سيارات الفورمولا-إي في مدينة الدرعية على تخوم العاصمة الرياض.