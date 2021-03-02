محمد بن سلمان: مراسلون بلا حدود تقاضي ولي العهد السعودي بسبب مقتل خاشقجي

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قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" يوم الثلاثاء إنها رفعت دعوى قضائية جنائية أمام القضاء الألماني على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتهمه فيها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتتهم الدعوى، التي تسعى إلى تحقيق الادعاء العام بموجب قوانين الاختصاص الدولية في ألمانيا، السعودية بملاحقة خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فضلا عن ملاحقة عشرات الصحفيين الآخرين.

وقال كريستوف ديلوار، أمين عام المنظمة، في بيان "ندعو المدعي العام الألماني إلى اتخاذ موقف".

وأضاف: "لا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون الدولي، خاصة عندما تكون جرائم الإنسانية على المحك".

يأتي ذلك بعد أن أصدرت واشنطن تقريرا استخباراتيا رفعت عنه السرّية الأسبوع الماضي وذكر أن ولي العهد السعودي وافق على مقتل خاشقجي عام 2018.