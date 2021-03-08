مظاهرات لبنان: ميشال عون يطالب قوات الأمن بإنهاء إغلاق الطرق في بيروت

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طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، قوات الأمن بفك حصار المحتجين للعاصمة بيروت.

ووصف عون إغلاق طرق رئيسية تؤدي إلى بيروت بأنه عمل تخريبي منظم.

وقد استخدم متظاهرون سيارات وسلال المهملات وإطارات مشتعلة لإغلاق جميع الطرق الكبرى المؤدية إلى العاصمة.

ودفع هذا رئيس اتحاد المستشفيات إلى التحذير من أن إغلاق الطرق يحول دون وصول إمدادات الأكسجين إلى المراكز الطبية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن اللبنانيين يعانون أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها بلدهم منذ عقود، مع الارتفاع الحاد في الأسعار واستشراء الفقر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتقد البنك الدولي السلطات اللبنانية لما قال إنه تقاعس "متعمد" في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.

وجاء في تقرير صادر عن البنك أن عددا كبيرا من السياسات غير المنسقة وغير الفعالة جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوءا.

وقد طالب عون، يوم الاثنين، من الإدارات والجهات المعنية "قمع المخالفات التي تحصل، سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

يذكر أن الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية في لبنان اندلعت قبل بدء انتشار وباء كورونا، وخفت حدتها خلال الوباء، ثم عادت بزخم جديد في الفترة الأخيرة.