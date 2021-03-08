فيروس كورونا: إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء
أعلنت الرئاسة في سوريا إصابة الرئيس، بشار الأسد، وزوجته أسماء بفيروس كورونا، قائلة إن الاثنين "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".
وجاء في منشور بصفحة الرئاسة السورية بموقع فيسبوك أنه "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19، أجرى السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس".
وسيدخل الرئيس وزوجته، بحسب المنشور، في حجر صحي "لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، و"سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي".