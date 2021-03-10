اللاجئون بين جحيم اليمن والحدود السعودية الملتهبة!

أنور العنسي

بي بي سي - لندن

يفر آلاف الأفارقة من شرق القارة السمراء كل عامٍ هرباً من شظف العيش في بلدانهم المضطربة ، ليركبوا أمواج البحرالعاتية في خليج عدن ، أملاً في الوصول إلى بر الأمان المأمول في الشواطئ اليمنية.

البعض من هؤلاء هو من يحالفه الحظ بالنجاة ، أما البقية فعادة ما تتقطع بهم السبل على اليابسة أو يموتون في عرض البحر بفعل مكائد القراصنة وألاعيب تجار البشر.

من تطأ أقدامهم التراب اليمني سرعان ما يبدؤون رحلة أخرى محفوفة بمخاطر من نوع آخر ، وذلك حتى يستقر بهم المقام في أي مدينة او بلدة يمنية ، ثم لا يلبثون أن يجمعوا ما يتيسرلديهم من المال لقاء قيامهم ببعض الأعمال البسيطة بأجور زهيدة للغاية.

قبل أحداث العام 2011 كان اليمن يستضيف نحو لاجئ إفريقي معظمهم من الصوماليين يليهم الإثيوبيون فالإريتريون وغيرهم ، حيث كانت غالبيتهم تقيم وتعمل في مدن شتى بينما يعيش بعضهم في مخيمات للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة.

دوام الحال من المحال

لكن الظروف تغيرت بعد ذلك بسبب تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية ، وزاد من تدهورأحوال المهاجرين واللاجئين الأفارقة وقلة حيلتهم في اليمن أن اندلاع الحرب قبل ستة أعوام تم بتدخل عسكري سعودي واسع النطاق ، وبالتالي فلم يعد اليمن مكاناً آمناً لهؤلاء ولا الحدودالسعودية قابلة للتسلل منها إلى مدنها القريبة بنفس السهولة التي كانت عليها.

حريق مركز الاحتجاز

يوم الأحد الماضي قتل في أحد مراكز حجز المهاجرين التي تديرها حركة أنصار الله الحوثية في صنعاء عدد من اللاجئين والنازحين حرقاً ، غالبيتهم من المهاجرين الاثيوبيين.

معظم القتلى والجرحى كانوا من بين قرابة 900 شخص محتجز وفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة ومصادر يمنية وإثيوبية متطابقة.

إتهامات خطيرة للحوثيين

مصادر إثيوبية في أوروبا والولايات المتحدة كانت على إتصالات ببعض أولئك اللاجئين المحتجزين .. اتهمت سلطات الحوثيين بفرض مبالغ مالية على هؤلاء مقابل ترحيلهم مما اضطرهم إلى الإضراب عن الطعام والاشتباك لاحقاً مع حراسهم.

يقول جمدا سوتي رئيس شبكة مستقبل أوروميا للأخبار ومقرها كندا في تصريحات لبي بي سي إن "السلطات الحوثية أودعت المهاجرين الذين يحملون بعضهم إقامات شرعية والبعض الآخر شهادات اعتراف بهم كلاجئين السجون دون أي مبرر قانوني".

وأضاف سوتي أن لديه شهادات موثقة بأن "الحوثيين يساومون اللاجئين كي ينضموا لقواتهم لمقاتلة القوات المتحالفة بقيادة السعودية".

ويؤكد الإعلامي الإثيوبي سوتي بأن " هذا ما أغضب المحتجزين ودفعهم للإضراب عن الطعام".

ويقول سوتي "دخل حراس المركز وطلبوا من المحتجزين وقف اضرابهم" ولكن يبدو أن الحراس وهم محاربون غير مدربين على حراسة مراكز الإحتجاز "قاموا بركل المحتجزين وضربهم ، لكن المحتجزين تعاونوا وأخرجوا الحراس من المعتقل" وبعد ذلك استدعى الحراس قوات أخرى أتت وألقت على المحتجزين قنبلة حارقة ما أدى إلى وفاة 450 محتجزاً بالإضافة إلى مئات آخرين ممن إصاباتهم خطيرة".

رواية الحوثيين

لكن سلطات الأمن التابعة للحوثيين قالت إن "الحادث وقع جراء حريق في مركز لإيواء مهاجرين غير شرعيين ما تسبب في وفاة وإصابة عدد منهم وبعض العاملين في مصلحةالهجرة والجوازات".

وحملت وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء "منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث ، لتقاعسهما عن القيام بدورهما في توفيرالملاجئ المخصصة لتجميع وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وترحيلهم إلى بلدانهم وفق القوانين الدولية".

الوزارة أكدت في بيان لها أن عدم الاستجابة لمطالبها "شكل عبئاً على وزارة الداخلية التي اضطرت - برغم شح الإمكانيات الناتج عن الحصار والعدوان- إلى توفير مركز إيواءمؤقت وهو مكتظ بالمهاجرين غير الشرعيين".

احتجاجات الجاليات الإثيوبية

عشرات اللاجئين من قومية الأوروميا الإثيوبية ذات الغالبية المسلمة تظاهروا امام مقرالمفوضية العليا للأمم المتحدة للمطالبة بالكشف عن ملابسات سقوط العديد من أبناء جلدتهم.

وفي الوقت نفسه تداعى العشرات من أبناء الجاليات الإثيوبية في مدن غربية مختلفة لتدارس معاناة مواطنيهم في مركز الإحتجاز الذي تعرضوا فيه للموت حرقاً واختناقا ، وقد تطوع البعض بالتبرع بمبالغ مالية لدعم عائلات الضحايا والمصابين.

الموقف الحكومي الإثيوبي

قالت وزارة الخارجية في أديس أبابا إنها "تعمل على جمع معلومات كاملة عن حريق بمركز احتجاز في اليمن" وأضافت أنها " تحاول من خلال سفارتها في سلطنة عمان تحديد عدد المهاجرين الإثيوبيين الذين لقوا حتفهم وأصيبوا في الحادث المأساوي".

أصداء عالمية

المنظمة الدولية للهجرة تحدثت في بيان لها عن "عراقيل تعيق الوصول إلى الجرحى المصابين بسبب التدابير الأمنية المتزايد للحوثيين في المستشفيات" وطالبت الحوثيين بالكشف عن ظروف الحادث.

لماذا اليمن جسر عبور؟

يذكر أن آلاف اللاجئين الفارين من دول عدة في شرق إفريقيا اعتادوا على اتخاذ الأراضي اليمنية معبراً للوصول إلى الجارة الشمالية السعودية ودول خليجية أخرى ، ساعد على ذلك قرب اليمن من بلدانهم التي لا يفصلها عنه سوى عشرات من الأميال البحرية على البحر الأحمر وخليج عدن.

أما السبب الآخر في اختيار اليمن ممراً إلى السعودية يعود إلى تسامح اليمنيين مع جيرانهم الأفارقة ثم إلى الأوضاع الأمنية الرخوة في هذه البلد.

بين الجحيم والحدود الملتهبة

وبحسب مراقبين فقد أفسح الحوثيون في مرات سابقة المجال أمام المهاجرين الأفارقة لتجاوز الحدود الشائكة بين اليمن والسعودية للتوجه نحو المملكة ، لكن السلطات الأمنية السعودية كثيراً ما رفضت استقبالهم وقامت بإعادتهم على أعقابهم نحو الأراضي اليمنية.