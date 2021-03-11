بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤجل زيارة الإمارات بسبب "صعوبات" في عبور الأجواء الأردنية

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يهدف نتنياهو من زيارته إلى الإمارات إلى منحه دفعة سياسية قبل الانتخابات العامة

أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة كانت مقررة إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب "الصعوبات" في تنسيق عبور رحلته فوق الأجواء الأردنية.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أجراه مساء الخميس مع رئيس الوزراء التشيكي آندري بابيش ورئيس الوزراء المجري فكتور أوربان "لم يكن بالإمكان القيام بزيارتي إلى الإمارات بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحلاتنا الجوية وذلك بسبب الحدث الذي وقع أمس في جبل الهيكل".

وأضاف "تسوية الاختلاف مع الأردن استغرقت عدة ساعات ونحن نستطيع التحليق, أنا أستطيع التحليق في سماء الأردن وحتى إن تحقيق هذا التنسيق، فإنه لم يكن بالإمكان القيام بهذه الزيارة".

وأردف "ولذا تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد, واتفقنا على أنني سأقوم بزيارة أخرى قريبا جدا".

وكان من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى أبوظبي الخميس للقاء ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد.

لكن مكتبه قال إن السلطات في الأردن أخرت منح الإذن باستخدام مجالها الجوي لعدة ساعات.

جاء ذلك بعد يوم من ورود أنباء عن إلغاء ولي العهد الأردني رحلة إلى القدس بسبب خلاف مع إسرائيل.

وكان الأمير الحسين بن عبد الله قد خطط لزيارة المسجد الأقصى لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

لكن الوفد الملكي عاد عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل مع ظهور خلاف حول عدد الحراس الشخصيين المسلحين الذين يسافرون مع الأمير، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن ولي العهد الأمير، حسين بن عبد الله، كان يرغب بزيارة دينية للمسجد الأقصى في القدس لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في باريس أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على ترتيبات للزيارة غير أن "إسرائيل كانت ترغب، في اللحظات الأخيرة، في فرض ترتيبات جديدة ستضيق على المقدسيين في ليلة صلاة وعبادة، مما أدى إلى قرار إلغاء الزيارة".

ونوه الصفدي إلى أن "الحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه"، وأضاف أن الأردن لا يقبل بأي تدخل إسرائيلي بشؤونه.

ويقول مراسل بي بي سي في القدس، توم بيتمان، يبدو أن تأخير منح الإذن لطائرة نتنياهو كان ردا متعمدا من الأردنيين على ما حصل لولي العهد.

ويضيف أن هذه التحركات تمثل مواجهة دبلوماسية كبيرة.

من جهته قال مكتب نتنياهو إن الأردن عرض في وقت لاحق فتح مجاله الجوي أمام طائرته، لكن الأوان كان قد فات، إذ أعلن تأجيل تلك الرحلة.

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وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في بيان لاحقا أن تأجيل زيارة نتنياهو جاء "بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية".

وأوضح بيان صدر عن المتحدث أن "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس".

يبدو أن زيارة نتنياهو، التي ستكون أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى منحه دفعة سياسية قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.