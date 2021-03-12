استئناف العلاقات بين تركيا ومصر بعد سنوات من القطيعة

صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أقصى اليمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أقصى اليسار) خلال مشاركتهما في مؤتمر برلين حول ليبيا مطلع العام الحالي

قالت مصادر مصرية إن تركيا استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع مصر وإنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.

وذكرت المصادر الاستخباراتية لوكالة رويترز أن تركيا اقترحت اجتماعاً مع الطرف المصري لبحث سبل التعاون بين البلدين، لكنها أوضحت أن الاتصالات لا تزال في مراحل أولية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن هذه الاتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، واعرب عن أمله في أن تتواصل هذه المساعي مع الطرف المصري بأكثر قوة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، قوله: "لدينا اتصالات مع مصر على المستوى الاستخباراتي، وعلى مستوى وزارة الخارجية. وبدأت الاتصالات على المستوى الدبلوماسي".

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعدما إطاحة الجيش في مصر بالرئيس السابق محمد مرسي، إثر احتجاجات على حكمه عام 2013.

وقال المصدر الاستخباراتي المصري إن مسؤولاً أمنياً مصرياً تلقى الخميس مكالمة من مسؤول في المخابرات التركية عبر فيها عن رغبته بتحديد موعد لاجتماع في القاهرة من أجل بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وأضاف أن المسؤول المصري رحب بالمكالمة ووعد بالرد في أقرب وقت.

وتأتي المكالمة بعد اتصالات غير رسمية بين الطرفين التركي والمصري تناولت استئناف العلاقات بين البلدين، ولكنها لم تتطرق، حسب المصدر، إلى أزمة الحدود البحرية بين تركيا وبعض جيرانها في البحر الأبيض المتوسط.

وليس من السهل عودة الثقة كاملة بين مصر وتركيا، بسبب الخلافات العميقة بينهما بشأن أكثر من قضية، من بينها الإطاحة بحكم "الإخوان المسلمين"، والأزمة الليبية.