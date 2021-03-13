مصرع 6 من مرضى كورونا بسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى بالأردن

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أهالي الضحايا تجمعوا أمام المستشفى الجديد

لقي 6 من مرضى فيروس كورونا حتفهم بسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي بالأردن.

ودفع الحادث وزير الصحة إلى الاستقالة.

وتدخلت الشرطة لاحتواء الغاضبين من أهالي الضحايا الذين تجمعوا أمام المستشفى.

ولا يُعرف سبب انقطاع الأوكسجين في أقسام الرعاية المكثفة، والتوليد، ومرضى فيروس كورونا، بمستشفى السلط الحكومي الجديد بالعاصمة عمان.

وأعلن وزير الصحة، نذير عبيدات، استقالته في زيارته للمستشفى، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع مواجهات مع أهالي الضحايا.

وفي وقت لاحق، وصل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى مستشفى السلط لتفقد الموقف.

وقد أمر العاهل الأردني، مدير مستشفى السلط بتقديم استقالته، بينما دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، المجلس إلى عقد جلسة طارئة، صباح الأحد، للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة مستشفى السلط.

ويشهد الأردن تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، تعود إلى السلالة البريطانية من الفيروس. وقد أعلنت الحكومة قيودا جديدة لاحتواء تفشي المرض، كما فرضت إغلاقا شاملا أيام الجمعة.

وسجلت السلطات الصحية الخميس 8300 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ انتشار الفيروس في البلاد العام الماضي.