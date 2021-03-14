مستشفى السلط في الأردن: توقيف مسؤولين بسبب وفاة مصابين بكورونا بعد انقطاع الأكسجين

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أعلنت السلطات في الأردن عن توقيف خمسة مسؤولين في مستشفى السلط بسبب وفاة عدد من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مدعي عام السلط قرر توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط وتوجيه تهمة التسبب بالوفاة لهم.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن عن "تحقيق فوري" في حادثة انقطاع الأكسجين في المستشفى الحكومي، قرب العاصمة عمان.

وشدّد الخصاونة على أن التحقيق سيكون "واضحا وشفافا وشاملا".

ونقلت وكالة "بترا" عن نائب عام عمان حسن العبداللات قوله إن المسؤولين الذين قُرر توقيفهم من بينهم مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.

واتخذ قرار بتوقيفهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بحسب ما نقلته الوكالة.

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وتظاهر المئات في محيط مستشفى السلط عقب وفاة سبعة أشخاص من المصابين بفيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين.

وحاولت الشرطة إبعاد المتظاهرين الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين.

وانضم أهالي المرضى الذين قضوا وأهالي مرضى آخرين يخضعون للعلاج في المستشفى إلى الحشد المتظاهر.

وزار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مستشفى السلط لتفقد الموقف عقب وقوع الحادث.

وقدم وزير الصحة نذير عبيدات استقالته على خلفية ما جرى.

وتأتي حادثة الوفاة بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس في الأردن خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إعادة فرض للحد من انتشار الوباء.