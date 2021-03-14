الحرب في اليمن: مقتل 15 جنديا يمنيا على الأقل وثلاثة أطفال في هجوم صاروخي للحوثيين في تعز

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شهد القتال تصعيدا في الفترة الأخيرة في تعز

قتل 15 جنديا يمنيا إضافة إلى ثلاثة أطفال في هجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون على مدرسة في منطقة تعز حيث ترابط القوات الموالية للحكومة، حسب ما أفاد به سكان محليون ومصادر عسكرية.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان محليين قولهم إن "الأطفال الثلاثة وهم شقيقان وقريب لهما، كانوا في المنطقة حين سقط الصاروخ وأصاب المدرسة في منطقة الكدحة غربي محافظة تعز".

وتصاعدت الاشتباكات في الآونة الأخيرة في مدينة تعز المتنازع عليها جنوب غربي اليمن بين المقاتلين الموالين للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

وتأتي الاشتباكات في تعز ومأرب في الشمال في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة جهودهما، لوقف إطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ أواخر 2018.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد تدخل في اليمن في مارس/ آذار 2015 ضد الحوثيين، لكن الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وصلت إلى طريق مسدود منذ سنوات، وظلت تعز فعليًا تحت الحصار.