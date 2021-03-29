قناة السويس: كيف تتم عملية تعويم السفينة الجانحة في الممر الملاحي؟

وحدة تدقيق الوقائع

بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يعادل طول السفينة "إيفر غيفين" أربعة ملاعب كرة قدم

نجحت جزئيا جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفين" العالقة في قناة السويس، لكن لا يزال هناك الكثير من الجهود التي يتعين بذلها لتحريرها بالكامل.

ويعادل طول السفينة، التي تديرها شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية، أربعة ملاعب كرة قدم، وعلقت السفينة عند الطرف الجنوبي لقناة السويس منذ يوم الثلاثاء.

ويبلغ ارتفاع "إيفر غيفين" 400 متر، وكانت قد جنحت أثناء عبور القناة التي لا يزيد عرضها كثيرا عن 200 متر.

كيفية تحريك السفينة

أظهر برنامج تتبع السفن يوم الاثنين تحريك مؤخرة السفينة الآن بنجاح عند الحافة الغربية، ولكن مع بقاء مقدمتها بالقرب من الشاطئ الشرقي.

صدر الصورة، BBC: BSM and media reports

ولا تزال مجموعة من القاطرات التي تساعد في تحريك السفينة في موضعها حول السفينة.

وتستخدم قاطرات في أعمال الشد أو الدفع مباشرة بجانب السفينة في محاولة لتعويمها.

صدر الصورة، BBC: BSM and media reports

وإلى جانب القاطرات، تزيل مجموعة من الجرافات الرمال والطين من تحت مقدمة السفينة.

ويقول الخبير البحري، سال ميركوجليانو، إن هذه الجرافات مألوف مشاهدتها في قناة السويس، وتُستخدم دوما لتجريف الممر المائي لإبقائه صالحا للملاحة.

ويضيف: "تسحب آلات كبيرة الحجم الأوساخ بشكل أساسي من قاع المياه، والتي يمكن بعد ذلك وضعها على الشاطئ".

صدر الصورة، BBC: BSM and media reports

وإذا استمرت الصعوبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحرير مقدمة السفينة، فسيكون الخيار الآخر هو تفريغ الوقود والمياه والبضائع.

وقد يساعد تفريغ الوقود من صهاريج السفينة، ولكن من غير المرجح أن تكون هذه الخطوة كافية بدون اتخاذ تدابير تخفيف الحمولة الأخرى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة مأخوذة من زورق قاطرة قريب تظهر موقع السفينة بعد تحريكها جزئيا

وتقول شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت"، المشاركة في أعمال تحريك السفينة، إنه تم إحضار "كراكة شفط" متخصصة إضافية، قادرة على نقل 2000 متر مكعب من المواد كل ساعة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تزيل الجرافات الموجودة على ضفة القناة الرمل والطين عند مقدمة السفينة

صدر الصورة، © Cnes2021, Distribution Airbus DS التعليق على الصورة، صورة بالقمر الصناعي تظهر انتظار السفن بالقرب من قناة السويس

ويمكن لسفينة بحجم "إيفر غيفين" أن تحمل ما يصل إلى 20 ألف حاوية طولها 20 قدما، وستكون عملية إزالتها بواسطة رافعة صعبة للغاية.

وبصرف النظر عن الصعوبات المرتبطة بالحصول على رافعات مناسبة بالقرب من السفينة، فقد تتسبب العملية في حدوث أضرار بالسفينة وحتى عدم اتزانها.

صدر الصورة، Satellite image ©2021 Maxar Technologies التعليق على الصورة، أظهرت صور الأقمار الصناعية الأسبوع الماضي كيف أغلقت السفينة "إيفر غيفين" القناة

ويقول الخبير البحري سال ميركوجليانو: "سيتعين إحضار رافعات عائمة كبيرة، بيد أن أي شيء تفعله الآن يتطلب تحديد كيفية تأثيره على استقرار السفينة".