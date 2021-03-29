قناة السويس: كيف تتم عملية تعويم السفينة الجانحة في الممر الملاحي؟
- وحدة تدقيق الوقائع
- بي بي سي
نجحت جزئيا جهود تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفين" العالقة في قناة السويس، لكن لا يزال هناك الكثير من الجهود التي يتعين بذلها لتحريرها بالكامل.
ويعادل طول السفينة، التي تديرها شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية، أربعة ملاعب كرة قدم، وعلقت السفينة عند الطرف الجنوبي لقناة السويس منذ يوم الثلاثاء.
ويبلغ ارتفاع "إيفر غيفين" 400 متر، وكانت قد جنحت أثناء عبور القناة التي لا يزيد عرضها كثيرا عن 200 متر.
كيفية تحريك السفينة
أظهر برنامج تتبع السفن يوم الاثنين تحريك مؤخرة السفينة الآن بنجاح عند الحافة الغربية، ولكن مع بقاء مقدمتها بالقرب من الشاطئ الشرقي.
ولا تزال مجموعة من القاطرات التي تساعد في تحريك السفينة في موضعها حول السفينة.
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وتستخدم قاطرات في أعمال الشد أو الدفع مباشرة بجانب السفينة في محاولة لتعويمها.
وإلى جانب القاطرات، تزيل مجموعة من الجرافات الرمال والطين من تحت مقدمة السفينة.
ويقول الخبير البحري، سال ميركوجليانو، إن هذه الجرافات مألوف مشاهدتها في قناة السويس، وتُستخدم دوما لتجريف الممر المائي لإبقائه صالحا للملاحة.
ويضيف: "تسحب آلات كبيرة الحجم الأوساخ بشكل أساسي من قاع المياه، والتي يمكن بعد ذلك وضعها على الشاطئ".
وإذا استمرت الصعوبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحرير مقدمة السفينة، فسيكون الخيار الآخر هو تفريغ الوقود والمياه والبضائع.
وقد يساعد تفريغ الوقود من صهاريج السفينة، ولكن من غير المرجح أن تكون هذه الخطوة كافية بدون اتخاذ تدابير تخفيف الحمولة الأخرى.
وتقول شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت"، المشاركة في أعمال تحريك السفينة، إنه تم إحضار "كراكة شفط" متخصصة إضافية، قادرة على نقل 2000 متر مكعب من المواد كل ساعة.
ويمكن لسفينة بحجم "إيفر غيفين" أن تحمل ما يصل إلى 20 ألف حاوية طولها 20 قدما، وستكون عملية إزالتها بواسطة رافعة صعبة للغاية.
وبصرف النظر عن الصعوبات المرتبطة بالحصول على رافعات مناسبة بالقرب من السفينة، فقد تتسبب العملية في حدوث أضرار بالسفينة وحتى عدم اتزانها.
ويقول الخبير البحري سال ميركوجليانو: "سيتعين إحضار رافعات عائمة كبيرة، بيد أن أي شيء تفعله الآن يتطلب تحديد كيفية تأثيره على استقرار السفينة".
وأضاف: "السيناريو الأسوأ هو أن تنشطر نصفين بسبب توزيعات الوزن (غير المتكافئة)".