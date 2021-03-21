تركيا تغير على منطقة كردية في سوريا لأول مرة منذ 17 شهرا
شنت طائرة حربية تركية غارات على قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة في سوريا.
وتسيطر على هذه المنطقة قوات سوريا الديموقراطية .
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن هذه الغارات هي الأولى منذ 17 شهرا، ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا.
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وكانت أنقرة قد وافقت في أكتوبر /تشرين الأول من عام 2019 على تعليق عمليتها العسكرية المسماة "نبع السلام" شمالي سوريا وذلك بعد لقاء أجراه نائب الرئيس الأمريكي آنذاك مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.