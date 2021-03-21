تركيا تغير على منطقة كردية في سوريا لأول مرة منذ 17 شهرا

غارات تركية على شمال سوريا

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شنت طائرة حربية تركية غارات على قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة في سوريا.

وتسيطر على هذه المنطقة قوات سوريا الديموقراطية .

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن هذه الغارات هي الأولى منذ 17 شهرا، ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا.

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وكانت أنقرة قد وافقت في أكتوبر /تشرين الأول من عام 2019 على تعليق عمليتها العسكرية المسماة "نبع السلام" شمالي سوريا وذلك بعد لقاء أجراه نائب الرئيس الأمريكي آنذاك مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.