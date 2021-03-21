تركيا تغير على منطقة كردية في سوريا لأول مرة منذ 17 شهرا

قبل 36 دقيقة

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شنت طائرة حربية تركية غارات على قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة في سوريا.

وتسيطر على هذه المنطقة قوات سوريا الديموقراطية .

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن هذه الغارات هي الأولى منذ 17 شهرا، ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا.