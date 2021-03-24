مصر: جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس يؤدي لتعطل الملاحة

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Science Photo Library التعليق على الصورة، ناقلات الحاويات العملاقة تفضل المرور في قناة السويس لتوفير الوقود والوقت

أظهرت مواقع دولية متخصصة في تتبع السفن جنوح ناقلة حاويات عملاقة في قناة السويس أثناء محاولة الدوران، مما أدى إلى إغلاقها بشكل مؤقت.

وعلى الفور تحركت هيئة قناة السويس ونشرت العديد من القاطرات البحرية للمساعدة في جر السفينة التي تحمل إسم إيفر غيفن، التي يبلغ طولها 400 مترا عرضها 59 مترا، ولكن توجد مخاوف من أن تبقى عالقة عدة أيام.

وقع الحادث شمال ميناء السويس في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء. في قناة السويس، الممر المائي الذي يربط البحرين الأبيض والأحمر ويعد الشريان الرئيسي لحركة التجارة في العالم ويعد أقصر طريق تجاري يربط بين أسيا وأوروبا.

كانت السفينة إيفر جيفن، المسجلة في بنما، في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، وكانت تمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة.

وبنيت هذه السفينة عام 2018، وتديرها شركة النقل إيفر غرين للنقل البحري.

صدر الصورة، Instagram التعليق على الصورة، السفينة الجانحة إيفرغرين أثناء توقفها في قناة السويس

وظهرت صور للسفينة الجانحة على موقع انستاغرام يوم الثلاثاء، وقيل إنها التقطها شخص على سفينة شحن أخرى تسمى ميرسك دنفر، كانت تسير خلفها مباشرة، تُظهر السفينة الجانحة ويبدو أن بجوارها حفار صغير يزيل التربة على طول الضفة.

ويبلغ طول قناة السويس حوالي 193 كم وتضم ثلاث بحيرات طبيعية على طول المجرى الملاحي.