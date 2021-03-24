وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي

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أعلن اليوم في الإمارات العربية المتحدة عن وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية عن عمر يناهز 75 عاماً.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر لأخيه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971 وبقي في منصبه حتى وفاته. وكان قد أصيب بوعكة صحية خلال الأشهر القليلة الماضية وخضع لعملية جراحية خارج البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن "صلاة الجنازة التي ستقام على روح الفقيد ستكون محصورة بأفراد العائلة بسبب وباء كورونا".

وأعلنت إمارة دبي الحداد لمدة 10 أيام مع تنكيس الأعلام اعتباراً من يوم الأربعاء وإغلاق المؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أرسى قواعد خلافة العرش في الإمارة بتعيين نجله الشيخ حمدان البالغ من العمر 38 عاماً ولياً للعهد ونجله الثاني الشيخ مكتوم نائباً لحاكم دبي.

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وحصل الشيخ حمدان على شهادة الزمالة الفخرية لـ"الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية" في لندن وشهادة الزمالة الفخرية من الكلية ذاتها في أدنبرة وغلاسكو، وحصل على دكتوراه فخرية من جامعة الجزيرة في الخرطوم.

وكان للفقيد مبادرات وانجازات عديدة من بينها جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

ونال لقب "الشخصية الحضارية" لعام 2016، كما نال جائزة "عرب تكنولوجيا" للإنجاز الحياتي عام 2005.

واختاره الاتحاد الدولي للمستشفيات كأفضل شخصية عالمية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة في 2005.