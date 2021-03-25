قناة السويس: صور توضح جهود تعويم السفينة الجانحة فيها

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أعمال حفر في قناة السويس بالقرب من السفينة الجانحة

تتواصل الجهود لإعادة تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، والتي تغلق قناة السويس في مصر منذ يوم الثلاثاء.

وتقوم الجرافات بإزالة الرمال والوحل بعيدًا عن مقدمة السفينة، بينما يتم استخدام زوارق القطر ورافعات السفينة في محاولة لتحريكها.

ويوم الخميس، اعتذرت الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن، الشركة اليابانية شوي كينسن، عن آثار الحادث على حركة السفن التي تنتظر المرور عبر القناة.

وقالت إنها تبذل قصارى جهدها، إلى جانب السلطات المحلية ومشغلي السفينة، لحل المشكلة، لكنها حذرت من أنها صعبة للغاية.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تسد ناقلة الحاويات إيفر غيفن، التي تديرها شركة إيفر غرين التايوانية، مجرى قناة السويس عرضا.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يحاول أسطول من القاطرات تحريك السفينة التي تزن 200 ألف طن

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الجرافات تزيل الرمال والطين بالقرب من بدن الناقلة إيفر جيفن

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تحاول أكثر من 150 سفينة أخرى عبور قناة السويس

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة بالقمر الصناعي للناقلة وهي تسد مجرى قناة السويس

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مسؤولون من هيئة قناة السويس يتفقدون موقع ناقلة الحاويات إيفر غيفن في محاولة للتوصل لخطة للإنقاذ

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ناقلة الحاويات تظهر عن بعد من الحقول القريبة من قناة السويس

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في العام الماضي بلغ معدل عدد السفن التي تعبر قناة السويس 51.5 سفينة يوميا