قناة السويس: صور توضح جهود تعويم السفينة الجانحة فيها
تتواصل الجهود لإعادة تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، والتي تغلق قناة السويس في مصر منذ يوم الثلاثاء.
وتقوم الجرافات بإزالة الرمال والوحل بعيدًا عن مقدمة السفينة، بينما يتم استخدام زوارق القطر ورافعات السفينة في محاولة لتحريكها.
ويوم الخميس، اعتذرت الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن، الشركة اليابانية شوي كينسن، عن آثار الحادث على حركة السفن التي تنتظر المرور عبر القناة.
وقالت إنها تبذل قصارى جهدها، إلى جانب السلطات المحلية ومشغلي السفينة، لحل المشكلة، لكنها حذرت من أنها صعبة للغاية.