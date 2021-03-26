قناة السويس: فشل محاولة جديدة لتعويم ناقلة الحاويات الجانحة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يرجح خبراء استمرار محاولات تعويم السفينة الجانحة لأيام

ذكرت شركة "إن ڤي إيڤر غيفن" المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة الجانحة بقناة السويس أن محاولة إعادة تعويمها فشلت اليوم الجمعة، مضيفة أن فريق الإنقاذ الهولندي أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان في 28 مارس آذار للمساعدة في جهود إعادة تعويمها.

وقالت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إن نسبة إنجاز أعمال إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة "إيفر غيفن" بلغت نحو 87 في المئة، بعد إزالة نحو ١٧ ألف مترا مكعبا من الرمال. وتوقفت حركة الملاحة بالقناة لليوم الرابع على التوالي مع فشل محاولات تعويم السفينة التي جنحت بمجرى القناة منذ صباح الثلاثاء.

ويعمل عدد من الآليات التابعة للهيئة وأخرى تابعة لشركة هولندية استأجرتها الشركة المشغلة للسفينة لتعويم السفينة وسحبها منذ الثلاثاء، والتي تعوق حمولتها البالغة ٢٢٤ ألف طن وطبيعة المنطقة الحجرية التي جنحت فيها نجاح العملية حتى الآن.

ويعطل جنوح السفينة بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار كل يوم، حسب بيانات الشحن، ما يعادل 400 مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة بطول الممر المائي الذي يعد معبرا حيويا بين الشرق والغرب

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تعتبر سفينة إيفر غيفن من أكبر سفن نقل الحاويات في العالم حيث يمكنها نقل 20 ألف حاوية

وفشلت محاولتان جديدتان لتعويم السفينة أمس الخميس، فيما يرجح خبراء أن تستمر المحاولات لأيام، وقال مصدر بهيئة القناة لبي بي سي إن العملية "ليست سهلة أبدا" وقد تحتاج لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أيام أخرى مؤكدا أن تفريغ جزء من الحمولة وارد لكنه أمر معقد وقد يزيد من أمد العملية.

ويعادل طول سفينة إيفر غيفن، التي تديرها شركة إيفرغرين مارين التايوانية، طول أربعة ملاعب كرة قدم، وهي واحدة من أكبر سفن نقل الحاويات في العالم. ويبلغ وزن السفينة 200 ألف طن، وهي قادرة على نقل 20 ألف حاوية.

وقال خبراء في الاقتصاد العالمي إن استمرار إغلاق القناة سيؤدي لخسائر بمليارات الدولارات. وأكدت شركات تشغيل ملاحي من بينها الشركة المشغلة للسفينة الجانحة توجيه سفنهم نحو رأس الرجاء الصالح للدوران حول قارة إفريقيا لتجاوز قناة السويس رغم المدة الطويلة التي يستغرقها ذلك المسار البحري.

وقالت هيئة قناة السويس إنها تقدر عروض المساعدة التي تلقتها من عدد من الدول والجهات للمساهمة في جهود تسيير السفينة الجانحة، لإعادة حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها.

وأضاف بيان للهيئة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بعرض للمساعدة، وأشار إلى أن الهيئة "تتطلع للتعاون معها في هذا الشأن". كما تقدمت الحكومة البريطانية أمس بعرض مشابه.

وفي عرض من أنقرة التي تدفع نحو تهدئة التوتر مع القاهرة، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو اليوم الجمعة استعداد بلاده لتقديم المساعدة. وقال لبرنامج على قناة "ان تي في" المحلية التركية إن "الحادث يؤثر على التجارة العالمية" وإن لدى بلاده أسطولا قويا وماهرا للغاية تعرض به بلاده تقديم المساعدة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قالت الشركة التي تدير السفينة إيفر غيفن إن التحقيقات الأولية تستبعد وجود عطل ميكانيكي أو في المحرك وإن سبب جنوحها يرجع إلى الرياح القوية

وقالت الشركة التي تدير السفينة إن التحقيقات الأولية تستبعد وجود عطل ميكانيكي أو عطل في المحرك تسبب في جنوح السفينة، وعزت السبب بحسب التحقيقات إلى الرياح القوية.