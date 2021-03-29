مخيم الهول: قوات كردية تعتقل تسعة من أفراد تنظيم الدولة الإسلامية شمالي سوريا

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أكثر من 61 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول شمالي سوريا

أعلنت قوات الأمن الداخلي الكردية، المعروفة أيضا باسم "الأسايش"، أنها ألقت القبض على تسعة من أفراد تنظيم الدولة الإسلامية، أحدهم يعمل على تجنيد المقاتلين للانضمام للتنظيم.

وتأتي عملية الاعتقال ضمن حملة بدأتها القوات الكردية يوم الأحد، بهدف اجتثاث عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من مخيم الهول شمالي سوريا، ممن يرجح تورطهم في سلسلة أحداث عنف وقتل في المخيم، الذي شهد وقوع عشرات القتلى خلال هذا العام.

ونقلت قناة الحوار الكردية السورية بيانا أصدرته قوات الأسايش، جاء فيه أن "الحملة أنجزت ما كان مخطط له في يومها الأول، ونجحت في القبض على تسعة أشخاص منتمين لتنظيم الدولة الإسلامية، أحدهم قائد يُدعى أبو سعد العراقي الذي كان يعمل على تجنيد مقاتلين".

ووفقا للبيان، يقاتل في هذه الحملة خمسة آلاف من قوات الأسايش، بدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة.

ويقول رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن عمليات القتل في المخيم تتزايد في الفترة الأخيرة، إذ قُتل منذ بداية هذا العام 41 شخصا، ثلاثون منهم من اللاجئين العراقيين.

ويقع مخيم الهول في شمالي سوريا، وتقيم فيه أسر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.