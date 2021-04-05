حمزة بن الحسين: ملك الأردن يوكل عمه الحسن للتواصل مع ولي العهد السابق

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأمير حمزة كان وليا للعهد ثم عزله أخوه الملك عبد الله

قال القصر الملكي في الأردن إن الملك عبد الله أوكل مهمة التواصل مع أخيه، الأمير حمزة، إلى عمه الأمير الحسن.

وأضاف القصر في تغريدة على موقع تويتر بأن "الأمير حمزة ملتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت في وقت سابق أن الأمير، حمزة بن الحسين، قال في تسجيل صوتي إنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتوعّد وليّ العهد السابق، والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، في التسجيل الصوتي، بـ "التصعيد" بعد تقييد أنشطته.

وقال الأمير حمزة: "عندما يقول رئيس الأركان كلاما من قبيل ممنوع الظهور أو التغريد أو التواصل مع الناس ... أتوقع أن هذا شيئا غير مقبول".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت أمس الأحد عن إحباط "مؤامرة ضد المملكة" شارك فيها الأمير حمزة، وألقت القبض على ما لا يقل عن 16 مشتبها به، ووجهت لهم اتهامات "بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا (في أقصى اليمين) يحضران حفل زفاف الأمير حمزة والأميرة نور (يسار) . وفي الوسط الملكة نور، والدة الأمير حمزة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن "حمزة بن الحسين وآخرين تواصلوا مع جهات خارجية لتقويض أمن واستقرار الأردن".

لكن الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، وصفت المزاعم التي صدرت أمس عن السلطات الأردنية بحق ابنها، ولي العهد السابق الأمير حمزة، بقيامه بتحركات ونشاطات توظف لتقويض استقرار المملكة، بأنها "افتراء شرير".

وكتبت في تغريدة لها على تويتر: "أصلي من أجل أن تنتصر الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير. أتمنى أن يباركهم الله ويحميهم".

"قطع الانترنت"

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سكان في العاصمة عمان أن السلطات قطعت الإنترنت في حي دابوق الراقي حيث يقيم الأمير حمزة، وأمراء وأميرات آخرون.

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وكان الأمير حمزة يتولى منصب ولي العهد، وفقا لوصية أبيه، عندما أصبح أخوه عبد الله ملكا في عام 1999. ولكن الملك الجديد عزل أخاه غير الشقيق من منصبه في 2004 وعين ابنه الحسين وليا للعهد.