حمزة بن الحسين: الأمير الأردني يقول إنه "قيد الإقامة الجبرية"

قبل ساعة واحدة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، الأمير حمزة بن الحسين: "ممنوع أن أتواصل مع أبناء الشعب"

قال ولي العهد الأردني السابق أنه موضوع قيد الإقامة الجبرية، في إطار حملة قمع.

وفي مقطع فيديو نقله محاميه إلى بي بي سي، اتهم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.

ويأتي ذلك بعد اعتقال عدد من كبار الشخصيات لأسباب "أمنية".

ونفى الجيش في وقت سابق وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، لكنه أكد أنه تلقى أمرا بوقف الأعمال التي قد تستخدم لاستهداف "أمن البلاد واستقرارها".

من جانبه، نفى الأمير حمزة ارتكابه أي مخالفة، وقال إنه لم يكن طرفا في أي مؤامرة.

ماذا قال الأمير في الفيديو؟

وفي الفيديو الذي سُجل ليلة السبت، قال الأمير حمزة "تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو مقابلتهم لأن انتقادات وجهت للحكومة أو الملكفي الاجتماعات التي كنت حاضرا فيها - أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها".

وأضاف أنه لم يتهم بتوجيه الانتقادات.

لكنه أوضح "أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاما وتزداد سوءا ... ولست مسؤولا عن قلة ثقة الناس بمؤسساتهم".

"لقد وصلت إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد".

ومن النادر حدوث اعتقالات سياسية رفيعة المستوى في الأردن، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ولدى البلاد وكالة استخبارات قوية مُنحت صلاحيات جديدة منذ بدء وباء فيروس كورونا، ما أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

وأعربت مصر والولايات المتحدة والسعودية عن دعمهم للملك عبد الله الثاني.

من هو الأمير حمزة؟

الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال الراحل وزوجته المفضلة الملكة نور، وهو خريج مدرسة هارو والأكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا، ساندهيرست، ودرس في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

وخدم في القوات المسلحة الأردنية.وأٌعلن وليا للعهد في الأردن عام 1999، وكان المفضل لدى الملك الحسين، الذي طالما وصفه علنا بأنه "قرة عيني".

وجرّد الملك حمزة من لقب ولي العهد عام 2004.

وكان ينظر إلى ذلك على أنه ضربة للملكة نور، التي كانت تأمل في رؤية ابنها الأكبر ملكا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا (في أقصى اليمين) يحضران حفل زفاف الأمير حمزة والأميرة نور (يسار) إلى جانب والدة حمزة الملكة نور (في الوسط)

رغم ذلك، كان يُنظر إليه على أنه صغير السن وعديم الخبرة لدرجة أنه لم يتم تعيينه خليفة له وقت وفاته.

والأردن حليف رئيسي للولايات المتحدة، وقد ساعد القوات الأمريكية في العمليات الأمنية. كما أنه شريك في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

ولدى البلاد قليل من الموارد الطبيعية وقد تضرر اقتصادها بشدة من الوباء. كما استوعبت المملكة موجات من اللاجئين من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة.

من هم الذين ألقي القبض عليهم؟

ومن بين المعتقلين الآخرين يوم السبت باسم عوض الله، وزير المالية السابق، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة.

وعوض الله، الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، كان من المقربين من الملك وقوة مؤثرة في الإصلاحات الاقتصادية في الأردن.