بنيامين نتنياهو: الاستماع للشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم فساد

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أنكر نتنياهو رسميا التهم الموجهة إليه في جلسة استماع في فبراير/شباط

تستأنف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، ومن المقرر أن تستمع المحكمة في القدس إلى الشهود لأول مرة.

ونتنياهو، 71 عاما، متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

وأنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي رسميا التهم الموجهة إليه في جلسة استماع في فبراير/شباط.

وأجلت محاكمته عدة مرات، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا والانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، والتي كانت فيها قضية رئيسية.

وفشلت الانتخابات في إنهاء المأزق الذي عصفت به السياسة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بينما تفتقر الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو والأحزاب المعارضة له إلى الأغلبية في البرلمان حاليا.

وسيتشاور الرئيس رؤوفين ريفلين مع قادة الأحزاب هذا الأسبوع، ثم يرشح من يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

ويخشى خصوم نتنياهو من أنه إذا بقي في منصب رئيس الوزراء، فسوف يمرر تشريعات تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه. وهو يرفض مثل هذا الادعاء.

بماذا يُتهم بنيامين نتنياهو؟

تم توجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا، تُعرف بـ 1000، 2000 و4000:

القضية رقم 1000، الاحتيال وخيانة الأمانة: متهم بتلقي هدايا، خاصة السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال الأعمال الأقوياء مقابل خدمات

القضية رقم 2000، الاحتيال وخيانة الأمانة: نتنياهو متهم بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية

القضية رقم 4000، الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة: بصفته رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، يُتهم السيد نتنياهو بالترويج لقرارات تنظيمية لصالح المساهم المسيطر في شركة بيزك للاتصالات العملاقة، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية لموقع "والا" الإخباري الخاص بإيلوفيتش

ونفى نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه، واصفا إياها بـ "مطاردة الساحرات" من قبل خصومه السياسيين، وتعهد بتبرئة نفسه.

ماذا سيحدث في الجلسات؟

ستشهد مرحلة الإثبات في المحاكمة، شهود يدلون بشهاداتهم أمام لجنة من ثلاثة قضاة، بما في ذلك عدد من المساعدين السابقين لنتنياهو، لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع.

ومن المتوقع أن يبدأ الادعاء باستدعاء الشهود في القضية رقم 4000 التي تعتبر الأكثر خطورة لأنها تتعلق بتهمة الرشوة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الشاهد الأول سيكون الرئيس التنفيذي السابق لشركة والا، إيلان يشوع.

ومن المقرر أن يدلي رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإخباري، أفيرام إلعاد، ومدير الأخبار السابق ميشال كلاين، والرئيس السابق لمكتب الأخبار أميت إيشيل، بالإدلاء بشهادته التالية، يليه المدير العام السابق لوزارة الاتصالات آفي بيرغر.

في فبراير/شباط، وافق القضاة على طلب نتنياهو لتأجيل مرحلة الإثبات إلى ما بعد الانتخابات. وحذر من أن عدم القيام بذلك يمثل "تدخلا فجا" في الاستطلاع.

كما أصر نتنياهو على أن القضايا المرفوعة ضده "ليست سوى افتراءات غير مكتملة"، مضيفا أن "الكثير من الأشياء مفقودة، حتى من وجهة نظر الادعاء".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تظاهر مناهضون لنتنياهو خارج المحكمة المركزية في القدس

كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يقاضى ويحاكم؟

يُفترض أنه بريء ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يوجد حاليا أي عائق قانوني يمنعه من البقاء في منصب رئيس الوزراء.

وحتى في حالة إدانته، لن يُطلب من نتنياهو التنحي حتى يتم استنفاد عملية الاستئناف، وهو أمر قد يستغرق سنوات.

استقال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من منصبه كزعيم لحزبه عندما كان قيد التحقيق بتهمة الفساد في عام 2008 لكنه ظل من الناحية الفنية في منصبه حتى انتخابات العام التالي.