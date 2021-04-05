إيران تعلن القبض على جاسوس إسرائيلي وعدد من المتعاونين مع أجهزة استخبارات أجنبية

قبل 38 دقيقة

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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على جاسوس إسرائيلي، وعدد من الأشخاص قالت إنهم كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات أجنبية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم توضح تقارير بثتها وسائل إعلام إيرانية ما إذا كان الأشخاص المقصودون إيرانيين أم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية للأنباء عن مسؤول في وزارة الاستخبارات الإيرانية القول إن "جاسوسًا إسرائيليا ألقي القبض عليه في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران ... كما تم إلقاء القبض على جواسيس آخرين كانوا على اتصال بأجهزة الاستخبارات في عدة دول".

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على التقارير الإيرانية.

ولا تعترف إيران بإسرائيل، وتتهمها بالوقوف وراء أعمال تخريبية واغتيال عدد من علماء الذرة.

وأعدمت إيران عام 2020 أحد مواطنيها بعد إدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل محسن فخري زاده، مهندس البرنامج النووي الإيراني كما تراه أجهزة استخبارات غربية. ولم تنفِ إسرائيل مسؤوليتها عن قتل فخري زادة كما أنها لم تتبن العملية.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إسرائيل باغتيال فخري زاده. وقال إن ذلك "لن يبطئ برنامج إيران النووي".

وتعتبر وكالات استخبارات غربية فخري زادة المسؤول عن برنامج سري للأسلحة النووية في إيران. وتفيد تقارير بأن دبلوماسيين وصفوه بأنه "أبو القنبلة النووية الإيرانية".